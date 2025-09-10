Reprodução Instagram @jadepicon Jade Picon na banheira

A Globo iniciou as gravações de uma novela estrelada por Jade Picon em um formato inédito. A trama será produzida inteiramente na vertical e lançada exclusivamente nas redes sociais, com distribuição focada no TikTok e Instagram. A atriz retorna às telas após “ Travessia ”, exibida em 2023.

A informação foi divulgada pelo portal Notícias da TV , que também detalhou o conceito da produção. A obra tem sido chamada de microdrama e aposta em narrativas curtas para atrair o público jovem. A direção é de Adriano Melo, que já esteve à frente de “ Malhação – Toda Forma de Amar ”.

A estratégia busca dialogar diretamente com os hábitos de consumo de séries e novelas pelas novas gerações. O formato vertical ganhou visibilidade com produções como “ A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário ”, que ultrapassou a internet.

A emissora já havia experimentado a linguagem digital com “ Garota do Momento ”, série lançada exclusivamente para a web como uma extensão de uma novela da TV. Agora, a iniciativa se consolida em uma obra própria, pensada para as redes sociais desde o início.

Além do projeto com Jade Picon, a Globo trabalha em um dorama escrito por Walcyr Carrasco. O piloto já foi gravado e a previsão é que a trama tenha, no máximo, 60 capítulos.