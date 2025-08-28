Instagram Gabriel Medina assume romance com Isabella Arantes, ex de Zé Felipe

Gabriel Medina, de 31 anos, confirmou nesta quinta-feira (28) que vive um romance com Isabella Arantes, de 28 anos. O surfista publicou uma foto romântica ao lado da modelo, que também compartilhou um registro com o tricampeão mundial de surfe. A confirmação encerrou boatos que circulavam desde junho, quando os dois começaram a aparecer em viagens para os mesmos destinos.

Medina compartilhou no Instagram a imagem com um emoji de coração atravessado por flecha. Isabella respondeu com outro coração.

“ Agora sim ”, comentou Léo do Kick, amigo próximo de Medina. Já Pedro Scooby escreveu: “ Seus lindos ”. O casal está viajando pela Península de Maraú, na Bahia, e compartilha momentos juntos nas redes sociais.

Com mais de 1 milhão de seguidores, Isabella construiu carreira na televisão. Ela integrou o balé do Domingão do Faustão e hoje atua como assistente de palco no Domingo Legal . Também é musa do Salgueiro e participou do Carnaval do Rio pela primeira vez em 2025.

Natural de Aparecida do Norte, Isabella já havia desfilado em São Paulo pela Gaviões da Fiel antes de assumir papel de destaque no Rio de Janeiro.

O público também lembra do relacionamento passado da modelo com o cantor Zé Felipe. O noivado terminou antes de ele conhecer Virginia Fonseca.