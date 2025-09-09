Reprodução/Instagram/Youtube Ex de Angela Ro Ro revela ajuda de Bethânia e outros famosos em crise

Lana Braga, ex-namorada de Angela Ro Ro, falou sobre os últimos momentos da cantora durante o velório realizado nesta terça-feira (9), no Rio de Janeiro. A artista morreu na segunda-feira (8), aos 75 anos, após complicações de saúde.

Em entrevista à revista Quem , Lana explicou a luta da cantora contra a doença e relembrou a relação de 45 anos marcada por idas e vindas.

" Os últimos momentos foram de hospital. Ela lutou esse tempo todo. Ela queria sair [dessa]. Tivemos muita esperança, a gente não estava contando com isso, não. Achei que ela ia sair disso, mas não deu ", disse.

Lana afirmou que elas estavam unidas não apenas como casal, mas como companheiras de vida.

" Estávamos juntas em amor e como companheiras há muitos anos e em diversas épocas ", completou.

Semanas antes de morrer, Angela usou as redes sociais para revelar dificuldades financeiras. Segundo Lana, a cantora recebeu apoio de amigos próximos e artistas renomados, que contribuíram com dinheiro para sua recuperação após internação.

" Ela não precisou de ajuda, porque tinha um plano de saúde dela, mas recebeu [dinheiro], porque ela iria precisar ao sair de lá. Ela ia precisar fazer fisioterapia, porque fez traqueostomia, então, ia ter que voltar a caminhar, foram quase 80 dias deitada. Ela ia precisar bastante ", explicou.

Lana revelou que nomes importantes da música ofereceram suporte. " A [Maria] Bethânia tinha colocado à disposição a equipe médica dela, o Frejat junto... eu falava com todos eles bastante ", disse.

A questão da herança, no entanto, ainda não está definida.

" Estamos vendo tudo isso com advogados. Tenho intenção de a gente tentar fazer um instituto para preservação de memórias ", afirmou.

Segundo ela, Angela não deixou herdeiros e não tinha família próxima. " Ela foi uma filha única de pais mais velhos ."

Reconhecida como referência LGBT+, Angela também deixou um legado de resistência. Lana afirmou que a artista nunca escondeu sua orientação sexual e serviu de inspiração.

" Conheci Angela há 45 anos e ela estava há 45 anos na minha vida. [...] Ela me ensinou muito a não ser omissa para nada e isso foi de uma valia enorme na minha vida ", afirmou.

A ex ainda recordou momentos em Itaipava, onde moraram juntas. " Nós fomos morar em Itaipava, uma cidade pequena. Todo mundo nos respeitava, não tinha essa. Eu me respeitando, ela se respeitando, nós frequentávamos tudo quanto é lugar com muito respeito ", disse.