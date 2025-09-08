Reprodução/Instagram Luana Piovani

Luana Piovani usou as redes sociais nesta segunda-feira (8) para denunciar a falta de recursos básicos em Fernando de Noronha. A atriz relatou que moradores enfrentam dificuldades de acesso à água doce, enquanto turistas e donos de pousadas usufruem de luxos na ilha.

Durante o desabafo, Luana também reagiu a comentários que mencionaram Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, donos de uma pousada no arquipélago, e não poupou ironias sobre a situação.

“ As pessoas aqui em Noronha pagam os preços dos turistas para todas as coisas da ilha. O fenômeno de Noronha é uma ilha que não te oferece recursos de sobrevivência, como, por exemplo, a água doce. É um lugar maravilhoso, é um paraíso, mas quase tudo tem que vir do continente ”, disse a atriz.

Luana explicou a contradição entre o discurso de racionamento e a realidade vivida por turistas.

“ Quando você entra aqui na pousada, tem um aviso assim, 'Por favor, economize água'. E aí o que você descobre? Que tem pousada aqui que tem jacuzzi. E aí a pessoa fala, mas como assim, tá falando que não tem água e tem uma jacuzzi na ilha? ”, questionou.

A atriz também apontou que a riqueza gerada pelo turismo não se distribui de forma justa.

“ As pessoas que são endinheiradas são os donos de fazenda que vêm muitas vezes do Rio de Janeiro, de São Paulo, algumas vezes de Recife, algumas vezes de Brasília ”, afirmou.

Em outro momento, ela relatou o que viu ao visitar o porto.

“ Por exemplo, ontem eu tava no porto e eu vi um navio chegando carregado com o quê? Água? Não. Sacos de areia. Adivinha para quê? Pra fazer construções ”, disse, demonstrando indignação.

Nos comentários, internautas marcaram o perfil de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank cobrando posicionamento sobre o assunto. A atriz reagiu com ironia: “ Cadê? Eles têm pousada aqui, é? ”, alfinetou.