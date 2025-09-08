Reprodução TV Globo/ Globoplay - "Conversa com Bial" - 21/07/2018 Angela Ro Ro

Angela Ro Ro, uma das vozes mais autênticas da música popular brasileira, morreu nesta segunda-feira (08), aos 75 anos. Enfrentando problemas recorrentes no pulmão e rins, a cantora faleceu após mais de três meses internada Hospital Silvestre, no Cosme Velho, na Zona Sul do Rio, desde julho, quando passou por uma traqueostomia em decorrência de uma infecção pulmonar. Angela teve uma parada cardíaca após um procedimento cirúrgico.





Dona de um timbre inconfundível e conhecida pelas composições profundas e sentimentais, ela deixou um legado extenso na indústria fonográfica brasileira, sendo responsável por inspirar diversos músicos que se espelharam na carreira dela.

Popularmente conhecida pelo nome artístico Angela Ro Ro, a vocalista nasceu no Rio de Janeiro, em 5 de dezembro de 1949. O apelido "Ro Ro", inclusive, foi dado por amigos de infância graças ao timbre rouco da artista carioca.

Infância

Aos 5 anos, ela já demonstrava a afinidade com o meio musical e começou a estudar piano clássico. Em 1971, se mudou para Londres e conciliou a carreira de pianista e cantora com o trabalho como garçonete e faxineira.

A consagração de Angela Ro Ro como cantora e compositora começou em 1976, quando participou do festival de rock Som, Sol e Surf, realizado em Saquarema (RJ) sob curadoria do jornalista e produtor musical Nelson Motta. No mesmo evento, subiram ao palco nomes como Raul Seixas e Rita Lee.

Carreira

Em 1979, Angela Ro Ro estreia em disco com o álbum homônimo lançado pela gravadora PolyGram. Com arranjos do pianista Antônio Adolfo em várias faixas, o trabalho marca sua entrada no cenário fonográfico. A canção "Tola Foi Você" é a primeira a tocar nas rádios. Já "Amor, Meu Grande Amor", parceria com Ana Terra, foi seu primeiro grande hit.

Representatividade

Reconhecida como uma das vozes pioneiras na defesa dos direitos da comunidade LGBTQIAPN+, Angela Ro Ro assumiu publicamente sua homossexualidade ainda na década de 1970.

Último projeto

Recentemente, Angela Ro Ro cuidava do lançamento de "Planos do Céu", single que contou com arranjo e teclados assinados por Marcio LoMiranda. A canção marcava mais um capítulo na trajetória da cantora, compositora e pianista carioca.

Mesmo enfrentando dificuldades financeiras e problemas de saúde, a musicista que marcou a música popular brasileira nunca abandonou o ofício que a alçou ao estrelato. Nas redes sociais, mantinha o contato com a base fãs que a acompanhou nos últimos anos.