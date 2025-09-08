Divulgação Angela Ro Ro em show de piano e voz

Angela Ro Ro, cantora e compositora de 75 anos, morreu nesta segunda-feira (8) no Rio de Janeiro. Ela estava internada desde 17 de junho no Hospital Silvestre, no Cosme Velho, após desenvolver uma infecção pulmonar grave. A artista enfrentava complicações de saúde e dificuldades financeiras durante o tratamento.

A cantora passou por traqueostomia, sessões de fisioterapia vocal e hemodiálise, mas não teve previsão de alta em nenhum momento.

Angela Ro Ro usou as redes sociais para pedir apoio e chegou a divulgar sua chave PIX, solicitando doações de fãs e amigos. Ela afirmou que se sentia “ abandonada ” por sua produtora, enquanto enfrentava despesas médicas elevadas.

Durante a internação, Angela Ro Ro passou por fases críticas que exigiram acompanhamento constante. A traqueostomia foi necessária para garantir a respiração e a reabilitação incluiu fisioterapia vocal. Ainda assim, a evolução foi lenta.

O advogado Carlos Eduardo Campista de Lyrio informou que a artista dependia de hemodiálise e destacou a ausência de previsão de alta. Ele também confirmou que os custos do tratamento eram altos demais para serem mantidos sem ajuda externa.

Para auxiliar, amigos e admiradores organizaram um show beneficente em julho, no Teatro Rival, no Rio de Janeiro. A apresentação reuniu artistas da MPB e teve como objetivo arrecadar fundos para o tratamento da cantora.

Angela Ro Ro, dona de uma carreira marcada por sucessos como "Amor, Meu Grande Amor" e "Escândalo", passou os últimos meses da vida em contato direto com fãs pelas redes, onde atualizava o estado de saúde e agradecia o apoio recebido.