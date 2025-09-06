Reprodução/Multishow/Instagram/@virginia Bruna Marquezine comenta sobre Virginia

A atriz Bruna Marquezine foi a convidada do episódio do Lady Night exibido na última sexta-feira (5). Durante o programa, a artista foi questionada sobre o motivo de não ter autorizado uma gravação com a influenciadora digital Virgínia Fonseca - respondendo com bom humor.

No quadro humorístico em que Tata Werneck interpreta uma criança fazendo diversas perguntas, Bruna divertiu o público com suas respostas. Ao ser questionada sobre a recusa à gravação com Virgínia Fonseca, a atriz brincou: "Porque o Pix não caiu."

Pouco antes de anunciar o término com o ator João Guilherme, Bruna esteve no aniversário do filho do cantor Leonardo, na Fazenda Talismã. Na ocasião, ela não apareceu em nenhum dos registros do evento, o que gerou muitos burburinhos - especialmente pela presença de Virginia Fonseca, que costuma compartilhar momentos de sua rotina nas redes sociais. Dias depois, Bruna anunciou o fim de seu relacionamento com João.

Bruna Marquezine responde se já ficou com mulheres

A famosa participou de um bate-papo descontraído com Tata Werneck no Lady Night. Durante a conversa, a apresentadora perguntou se a atriz já havia ficado com mulheres. Sem rodeios, Bruna respondeu que sim - o que deixou a apresentadora surpresa.

"Quem foi?", reagiu a humorista, em choque.

A pergunta foi feita no tradicional quadro do detector de mentiras, que avalia se os convidados estão dizendo a verdade. A esposa de Rafa Vitti perguntou diretamente:

"Você já ficou com meninas, Bruna?". A atriz respondeu "sim", e o detector confirmou a veracidade da resposta.

Diante da revelação, a comediante ficou ainda mais surpresa e insistiu:

"Quem foi? Bruna, por que você não me ligou?". Bruna respondeu, com naturalidade: "Achei que você já soubesse disso".

Sempre bem-humorada, Tata brincou:

"Eu teria te mostrado o poder de uma ratazana no seu corpo", disse.

Em seguida, foi a vez de Bruna perguntar:

"E você, já ficou com mulheres?". A humorista respondeu. "Não… mas com você eu ficaria, né, Bruna Marquezine".

A famosa ainda declarou que não tem planos de voltar a fazer novelas - nem agora, tampouco em um futuro próximo. Ela chegou a ficar sem palavras ao ser questionada sobre por que só se relacionava com pessoas consideradas menos atraentes do que ela. "Aí você me pegou", disse.