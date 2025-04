Reprodução Instagram - 30.4.2025 Vinícius e Gil do Vigor

Desde que foi eliminado do "Big Brother Brasil 2025", Vinícius Nascimento tem lidado com as especulações de que engataria um romance com Gil do Vigor, ex-participante da edição de 2021. Na última terça-feira (29), o melhor amigo de Aline Patriarca se pronunciou sobre o assunto.

Durante participação no "Uma Hora de Relógio Parado com Kadu Brandão", o baiano comentou que a torcida para um romance entre ele e o economista se deu após uma visita que ele fez na casa do apresentador. No entanto, isso seria apenas "fanfic", explica ele.





"Não rolou! Foi engraçado essa fanfic. Nesse dia que fui para a casa de Gil, eu estava com a mãe dele e com a irmã. São pessoas incríveis. A gente conversou muito", pontuou. Ele ainda garantiu que a relação entre eles era apenas de amizade: "Não, o Gil é um amigo querido demais. Inclusive, um beijo para ele".

"Gil é um cara que de fato eu quero ser amigo. Ele está me ensinando muita coisa. E que eu quero levar e aprender muita coisa com ele. Até porque ele é um cara inteligente, que está dando certo desde que saiu", acrescentou.





Dividiria prêmio com Aline?

Ao longo da participação no programa, Vinícius surpreendeu o público ao responder se compartilharia o prêmio do "BBB 25", avaliado em R$ 2,720 milhões, com Aline Patriarca. "Você dividiria?", questionou Kadu Brandão. "Claro, meio a meio. Se um faz parte da trajetória, estando lá, caminhando junto, um colaborou para que o outro pudesse entrar. Então, nada mais justo do que fazer isso", afirmou.