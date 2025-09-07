Reprodução/Instagram/@arymirelle/@joaogomescantor João Gomes e Ary Mirelle

Ary Mirelle entrou em trabalho de parto na madrugada deste domingo (7), de seu segundo filho com o cantor João Gomes. O artista precisou cancelar a apresentação que faria no sábado (6), no 30º Festival da Cachaça, em Novo Cruzeiro (MG), para acompanhar o nascimento do bebê. No entanto, a notícia não foi bem recebida pela prefeita do município.

Viviane Pena, prefeita de Novo Cruzeiro, se pronunciou sobre o caso e criticou a equipe do cantor, alegando que eles deveriam ter previsto a possibilidade do parto e, assim, deixado a agenda livre para a data.





"Infelizmente, o show de João Gomes não vai acontecer. E, infelizmente, tem coisas que não dependem da gente. O show está pago, graças a Deus, e a festa está linda. A gente não pode resumir uma festa tão bonita e feita com tanto carinho por causa de um cantor que, na minha visão, não teve responsabilidade", enfatizou.

A gestora do município enfatizou que, Ary Mirelle, esposa do cantor, estaria em trabalho de parto. Porém, ela faz uma crítica a João Gomes por aceitar o pagamento e contrato com o show, pois, segundo ela, toda gestante tem uma data estimada para o parto.

"Sim, o motivo é justo: a esposa dele está em trabalho de parto. Mas toda gestante tem uma DPP (Data Provável do Parto). Ele e os médicos sabiam, aproximadamente, quando isso poderia acontecer. Se ele aceitou o pagamento e assinou o contrato para o show, sabendo que queria estar presente nesse momento com a esposa - o que é direito dele e eu desejo muita saúde para ela, para o bebê e para toda a família", disse a prefeita.

Por fim, a prefeita reiterou que o cantor deveria ter avisado com antecedência para o município buscar uma atração substituta para o festival.

"Ele também tinha a responsabilidade de avisar com antecedência, para que pudéssemos contratar outra atração", afirmou ao público que estava presente no evento.

E concluiu: "Mas eu não quero que a festa, que foi feita com tanto carinho e dedicação para o povo, pensada nos mínimos detalhes, seja resumida a um único cantor", finalizou.

O Portal iG entrou em contato com a assessoria do cantor e aguarda um posicionamento oficial.