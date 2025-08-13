Reproduçao TV Globo João Gomes no "Domingão com Huck"

João Gomes, de 23 anos, se tornou assunto entre os internautas na última terça-feira (12), quando usou as redes sociais para anunciar que finalmente tinha passado por uma cirurgia na língua, recomendação feita pelo fonoaudiólogo que o acompanha há algum tempo.



O procedimento cirúrgico foi realizado com o intuito de retirar o freio do órgão muscular situado na boca. Contudo, não foi a intervenção cirúrgica que fez o músico viralizar em plataformas como Instagram, Facebook e X, antigo Twitter.





O que repercutiu entre os fãs do artista foi a reação inusitada de Ary Mirelle. "Se antes já era bom, imagine agora", disse ela, em uma mensagem enviada ao companheiro no Instagram, rede social de Mark Zuckerberg.

Em resposta à influenciadora, o cantor antecipou que iria revelar a declaração sugestiva dela na web. "Vou lhe expor", contou. "Ela tá dando ousadia", completou ele ao compartilhar uma captura de tela da conversa nos stories.

Reprodução/Instagram - 17.03.2024 João Gomes se veste de Stitch para comemorar 2 meses do filho





Harmonização?

Embora muitos famosos tenham se mostrado adeptos à harmonização facial, João Gomes não é um deles. O cantor admitiu que recebeu uma proposta, mas declinou e ainda brincou com a forma que foi convidado para passar pela intervenção estética.

"Galera, me perdoem a falta de modernidade, mas o cara chegou na inocência, gente fina e tal. 'E aí, João, bora fechar uma parceria de harmonização facial?'. Ele tá querendo dizer que a minha cara tá sem harmonia, desarmonizada? Vai se lascar, sou bonitão", debochou.

Saiba mais

João Fernando Gomes Valério, o João Gomes, tem se destacado na indústria fonográfica nacional, essencialmente no estilo musical piseiro. O artista namora a influenciadora Ary Mirelle, com quem teve o primeiro filho: Jorge, que nasceu em janeiro de 2024.