João Gomes, de 23 anos, se tornou assunto entre os internautas na última terça-feira (12), quando usou as redes sociais para anunciar que finalmente tinha passado por uma cirurgia na língua, recomendação feita pelo fonoaudiólogo que o acompanha há algum tempo.
O procedimento cirúrgico foi realizado com o intuito de retirar o freio do órgão muscular situado na boca. Contudo, não foi a intervenção cirúrgica que fez o músico viralizar em plataformas como Instagram, Facebook e X, antigo Twitter.
O que repercutiu entre os fãs do artista foi a reação inusitada de Ary Mirelle. "Se antes já era bom, imagine agora", disse ela, em uma mensagem enviada ao companheiro no Instagram, rede social de Mark Zuckerberg.
Em resposta à influenciadora, o cantor antecipou que iria revelar a declaração sugestiva dela na web. "Vou lhe expor", contou. "Ela tá dando ousadia", completou ele ao compartilhar uma captura de tela da conversa nos stories.
Harmonização?
Embora muitos famosos tenham se mostrado adeptos à harmonização facial, João Gomes não é um deles. O cantor admitiu que recebeu uma proposta, mas declinou e ainda brincou com a forma que foi convidado para passar pela intervenção estética.
"Galera, me perdoem a falta de modernidade, mas o cara chegou na inocência, gente fina e tal. 'E aí, João, bora fechar uma parceria de harmonização facial?'. Ele tá querendo dizer que a minha cara tá sem harmonia, desarmonizada? Vai se lascar, sou bonitão", debochou.
Saiba mais
João Fernando Gomes Valério, o João Gomes, tem se destacado na indústria fonográfica nacional, essencialmente no estilo musical piseiro. O artista namora a influenciadora Ary Mirelle, com quem teve o primeiro filho: Jorge, que nasceu em janeiro de 2024.