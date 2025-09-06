Reprodução/Sem Censura/TV Brasil Roberta Miranda fala sobre mãe de Marília Mendonça

Roberta Miranda revelou detalhes da mágoa que tem de Dona Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça(1995–2021). A sertaneja contou, na última sexta-feira (5), em entrevista ao Sem Censura, que se recusou a participar do filme em homenagem à famosa.

Roberta explicou que a rusga entre ela e Ruth aconteceu após a morte da cantora. A rainha do sertanejo deixou claro que a mãe da eterna rainha da sofrência só pensa em dinheiro e que, por esse motivo, resolveu não participar da cinebiografia. Miranda ainda alega ter sido escanteada por Ruth.





"Fiquei bastante chateada com a Ruth, a Dona Ruth. Mandei flores para Dona Ruth, não quis receber, as flores ficaram no chão, lá no lugar da floricultura. E aqui, em primeira mão para você, porque seu programa merece: acabo de ser convidada para participar de uma cinebiografia da Marília Mendonça. Eu disse: 'Não vou'. Sabe por quê? Porque esse povo só pensa em dinheiro. A Dona Ruth só pensa em dinheiro" , enfatizou a cantora em entrevista.

No entanto, ela frisa que tem uma grande admiração pela mãe de Léo Mendonça. Mas, enfatiza que chegou a mandar flores para Ruth, porém, foi ignorada.

"Não existe Roberta. Todo mundo sabe que eu amo Marília Mendonça, todo mundo sabe o quanto eu a respeito. Mas, quando foi para participar da homenagem à Marília Mendonça, ela não me colocou. Ela me ignorou quando mandei as flores para ela. Olha o que ela fez com a vida em torno dela. Não vou, porque ela só pensa em dinheiro, ponto. O mundo sabe que eu amo Marília Mendonça" , finalizou sobre o tema.