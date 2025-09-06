Reprodução/Instagram/@cacauprotasiooficial Cacau Protásio fala sobre decepções amorosas

Na última sexta-feira (5), Cacau Protásio fez um desabafo nas redes sociais e revelou que terminou seu último relacionamento com Luan Pedro após descobrir que estava sendo traída. A atriz destacou que está cada vez mais difícil encontrar um homem que realmente queira algo sério.

"O que está acontecendo com esses homens? Por que uma grande maioria deles é mentirosa, enganadora? Para quê? Não tem necessidade. Se agirem com a verdade, ganham muito mais. Hoje em dia tem internet, e a gente consegue ver quando vocês mentem", disse.





Durante o relato, Cacau reiterou que já viveu muitas decepções amorosas.

"Fui traída pelo meu último namorado. Fui muito traída. A menina entrou em contato com o meu empresário para contar que ele namorava com ela... Ele estava aqui na minha casa. Terminei e mandei ele embora. Eu, com 50 anos, vou ficar atrás de um moleque?!", desabafou.

Segundo a atriz, logo após o término, outro homem se aproximou - e também a enganou.

"Outro homem, sabendo que eu tinha terminado, veio falar: ‘Quero ficar com você, terminei com a minha namorada’. Esse cara, a gente quase ficou há um tempo, lá atrás, mas nunca rolou. E ele namora! Disse: ‘Terminei, estou sozinho, vamos nos encontrar’. Eu pedi a Deus: ‘Senhor, se for pra valer a pena, que ele consiga chegar até mim. Se não for pra acontecer, que ele não consiga’. Olhei os Stories, e ele estava com a menina", contou.

Cacau enfatizou que valoriza a honestidade acima de tudo e que odeia promessas falsas.

"Estou preferindo agora o cara que fale: ‘Cacau, não quero nada sério. Não quero namorar nem me sentir preso, mas quero ficar com você. Topa?’. Isso, pra mim, era muito difícil antes, mas agora estou topando. Pelo menos está sendo sincero e não está me prometendo nada" , concluiu.

No entanto, ela ressaltou que mesmo com as mágoas em sua vida amorosa, jamais desistiu do amor.

"Eu estava namorando desde dezembro e o bofe estava com essa namoradinha há três meses. Estava sendo chifruda. Fiquei triste e chorei, mas hoje estou bem. A gente não deixa de gostar de um dia para o outro. Mas ele não me merece, Está difícil. Cheguei a achar que o amor e relacionamento não valem a pena, mas não vou desistir do amor. Estou na fase de repensar a minha vida. Vou curtir, vou sair e beijar muito" , finalizou.