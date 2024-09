Reprodução/Instagram Cacau Protásio e Janderson Pires





Nesta quarta-feira (18), Cacau Protásio anunciou o fim do relacionamento com o fotógrafo Janderson Pires . Em seu Instagram, a atriz desabafou sobre o assunto e disse estar se recuperando.





"Como tudo na vida tem um início, um meio a e às vezes um fim, e nós chegamos no nosso ponto final. Após 12 anos de uma união cheia de amor, companheirismo e tantas histórias, eu e Janderson decidimos encerrar nosso casamento", começou.

"Essa decisão, como vocês podem imaginar, não foi tomada de forma repentina. Há algum tempo, percebemos que aquele brilho especial do nosso relacionamento havia começado a se apagar. Ainda assim, nós acreditamos, com todas as nossas forças, que valia a pena lutar. Fizemos questão de estar um ao lado do outro, em cada passo, tanto nos momentos profissionais quanto nos pessoais, tentando, com todo o nosso amor, reacender a chama que nos uniu por tantos anos. Cada instante foi uma tentativa sincera de resgatar o que tínhamos de mais bonito", continuou.

A atriz também falou que o casal tentou de tudo para tentar dar certo e mesmo assim as coisas não deram certo.

Doloroso

"Chegou o momento doloroso de aceitar que nossos caminhos, agora, precisam seguir em direções diferentes. Nossa separação foi decidida com muito amor, respeito e cuidado, porque, acima de tudo, queremos honrar a história que construímos juntos. O amor entre nós mudou, mas ele ainda existe, agora transformado em uma amizade profunda, aquela que nos uniu no início e que queremos preservar até o fim", finalizou.