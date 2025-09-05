Reprodução/Globo Raspou? Descubra o truque por trás da careca de Humberto Carrão

Humberto Carrão chocou o público de "Vale Tudo" no capítulo desta quinta-feira (4) ao aparecer completamente careca. Na trama, seu personagem, Afonso Roitman, enfrenta um diagnóstico de leucemia e inicia o tratamento com quimioterapia, o que exigiu uma mudança radical no visual do ator.





A cena mais comentada mostrou Carrão passando a máquina no próprio cabelo durante uma conversa emocionante com Solange (Alice Wegmann), enquanto discutiam o nome dos gêmeos que ela espera. Apesar da aparente mudança radical, o ator não precisou raspar de verdade.

Segundo um vídeo publicado pela profissional de beleza Rebeca Cobucci, a transformação foi resultado de um trabalho meticuloso do caracterizador de efeitos e tatuador Alan da Silva, com a conceituação de Marcelo Dias. Para garantir realismo absoluto, o processo é repetido diariamente e leva cerca de três horas para ser concluído.

A aparição surpreendente de Humberto Carrão já virou assunto nas redes sociais, com fãs impressionados pela dedicação do ator em retratar a experiência de Afonso de forma fiel e emocionante.