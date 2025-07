Reprodução Instagram - 8.2.2024 Cacau Protásio posa com vestido rosa

A atriz Cacau Protásio anunciou nesta terça-feira (1º) que está se despedindo do Vai que Cola , após 13 temporadas. A atriz de 50 anos publicou um comunicado nas redes sociais, informando que não participará da 14ª temporada do humorístico exibido no Multishow .

O anúncio foi feito por meio da assessoria da artista. No texto, Cacau reforçou a importância da personagem Terezinha em sua trajetória e adiantou que já está envolvida com novos trabalhos para o cinema. A atriz permanece contratada pela Globo.

“ Sou muito grata por ter levado, durante tanto tempo, alegria para a casa das pessoas através da Terezinha, personagem que vai ficar para sempre no meu coração ”, declarou Cacau. Ela também agradeceu aos colegas de elenco e à equipe de bastidores: “ Aprendi muito, tive a oportunidade de atuar ao lado de grandes atores e de conviver com profissionais incríveis ”.

A personagem Terezinha se tornou um dos maiores destaques do programa. A série acompanha os moradores da pensão da Dona Jô, no Méier, zona norte do Rio, e é uma das atrações de maior audiência do canal.

A atriz integrava o elenco fixo desde a estreia da atração. O Vai que Cola se prepara para exibir sua última temporada em 2026.

Cacau Protásio já tem novos trabalhos confirmados no cinema

Segundo o comunicado, Cacau está no elenco de A Sogra Perfeita 2 , com estreia prevista ainda para este ano. Em novembro, começa a filmar Os Farofeiros 3 , continuação da franquia de comédia produzida pela Globo Filmes. Também está confirmada em uma nova produção dos Estúdios Globo, ainda sem título ou data de lançamento.

A nota finaliza agradecendo o apoio da imprensa, amigos, familiares e fãs da atriz ao longo de seus 25 anos de carreira. “ Finalizamos agradecendo à imprensa, familiares, amigos e aos fãs de Cacau Protásio pelo carinho e respeito dedicados à artista ”, diz o texto.