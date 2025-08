Reprodução Instagram @brasilsonza Marina Ruy Barbosa e Luísa Sonza

Luísa Sonza, de 27 anos, não tem detalhado a dinâmica do namoro com Luis Ribeirinho, optando por uma postura diferente do que teve em antigos romances, como quando se relacionou com Whindersson Nunes, Vitão e Chico Moedas.



A decisão em manter o relacionamento longe dos holofotes foi apoiada por Marina Ruy Barbosa. Em uma publicação no Instagram, a qual abordava a conduta da cantora em não expor o atual namorado, a atriz escreveu: "É sobre isso".





Entenda

A declaração da atriz vem logo após a recente polêmica em que boatos defendiam uma suposta crise no noivado com Abdul Fares. Internautas apontaram que ela teria deixado de seguir o noivo, mas ela enfatizou que nunca tinha o seguido. Isso porque a conta dele era inativa.

A ex-contratada da Rede Globo ainda aproveitou a ocasião para desabafar sobre as cobranças, argumentando que, mesmo se postasse mais momentos com o companheiro, a web ainda continuaria fazendo especulações em relação a eles.

"Se posta é porque está exibindo. Se não posta é porque está em crise. Haja paciência e blindagem mental e espiritual para lidar com as pessoas torcendo e vibrando contra", disse.

"Por aqui, continua tudo ótimo em relação ao meu relacionamento. Hoje em dia, faço de tudo para ter um relacionamento saudável e que a imprensa ou as fofocas não atrapalhem minha vida", detalhou ela, longe das novelas desde "Fuzuê" (2023).

Por fim, Marina enfatizou o motivo de não seguir o perfil de Abdul Fares na web. Foi este o motivo inicial para as especulações de uma suposta crise no noivado. "Mas parece sempre impossível. Reafirmando, nunca segui esse perfil inativo e meu relacionamento continua firme e forte. Para a tristeza de quem torce contra", completou a antiga ruiva.