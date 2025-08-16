Reprodução/Instagram Marina Ruy Barbosa relembra Glória Maria





















Na última sexta-feira (15), data em que Gloria Maria faria 76 anos, Marina Ruy Barbosa utilizou suas redes sociais para homenagear a artista na qual era muito amiga. A atriz contou que ainda não aceita a partida da jornalista e que até evita pensar sobre isso.

Marina destacou momentos de felicidade, conversas francas e um carinho mútuo com Glória. De acordo com a atriz, a apresentadora foi uma grande referência de coragem e pioneirismo na televisão, além de uma grande confidente distante das câmeras.





"Sempre tento evitar pensar nisso. Parece que estou tentando me enganar, acreditando que a gente só não tem se encontrado por causa da correria da vida... Que é ela que não tem deixado a gente se falar" , iniciou a atriz ao postar uma foto com a jornalista em sua página pessoal.

A famosa comenta que, sua amizade com Glória Maria era de alma:

"Mas, como você sempre dizia, nossa amizade era de alma - de outras vidas, talvez. Vai saber... Vai entender o que é a vida, como ela funciona e continua. Mas eu tenho certeza de que vai chegar o momento em que vou estar perto de você novamente. Te amo para sempre. Feliz aniversário! , continua.

"Sinto que, independentemente de onde você esteja, você ainda está por perto - me protegendo e torcendo por mim" , finalizou.

Gloria Maria faleceu há dois anos

Gloria Maria morreu em 2 de fevereiro de 2023, vítima de câncer. A comunicadora foi diagnosticada com um câncer no pulmão em 2019, tratado com sucesso na imunoterapia. Depois, teve metástase no cérebro, tratada na cirurgia com sucesso.

Porém, em 2022, a contratada da Globo iniciou uma fase de tratamentos para combater novas metástases, contudo, deixou de fazer efeito em seus últimos dias. Glória Maria deixou duas filhas, Laura e Maria.

Pioneirismo

Glória Maria é lembrada por sua trajetória brilhante na televisão. Foi a primeira mulher a entrar ao vivo na TV em cores pelo Jornal Nacional, em 1977. Além disso, foi a primeira repórter a aparecer na TV - antes, os repórteres não apareciam. No ano de 2007, a jornalista realizou a primeira transmissão em HD da TV brasileira. Apresentou programas importantes, como Fantástico e Globo Repórter.