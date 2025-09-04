Instagram Paolla Oliveira fala sobre Virginia na Grande Rio e evita rivalidade

Paolla Oliveira, de 43 anos, comentou a escolha de Virginia Fonseca como nova rainha de bateria da Grande Rio, cargo que ocupou nos últimos Carnavais. A atriz explicou que a decisão pertence à escola de samba e que não cabe questionamentos.

A fala foi dada com exclusividade ao videocast Conversa Vai, Conversa Vem , do jornal O Globo , publicado nesta quinta-feira (4). Durante a entrevista, Paolla disse que vai passar a faixa para Virginia e desejou sucesso à influenciadora no posto.

" Alguém tem que assumir. A Grande Rio tem anos de história escolhendo e tomando decisões. Não cabe a gente questionar e apontar. Eles sabem o que estão fazendo. Eu vou estar lá e vou passar a faixa pra ela ", declarou.

A atriz ainda comentou que não tem proximidade com Virginia, mas reconhece a relevância da nova rainha. " Somos mulheres diferentes, é um fato. Apesar que não conheço ela, conheço só a pessoa pública ."

Paolla frisou que o título de rainha de bateria vai além da visibilidade. " Posto isso, não acho que nenhuma opinião que eu dê valha. Vai ser só pra criar um Fla x Flu entre rivalidades femininas. O que desejo pra ela é que ela tenha amor, responsabilidade, dedicação com a comunidade e principalmente com as mulheres ."

Ela destacou a representatividade do cargo. " É um posto que representa as mulheres daquela comunidade e tudo que conquistei foi ficando perto delas, ouvindo elas, enaltecendo a mulher como um todo. Isso é que é importante ."

Questionada sobre sua participação no próximo Carnaval, a atriz garantiu que não pretende ficar de fora. " Vou arrumar um jeito. Carnaval tá em mim, Grande Rio tá em mim. Não sei exatamente onde [estará], isso tá me dando agonia ."

A entrevista também abordou o relacionamento com o cantor Diogo Nogueira. Paolla afirmou se divertir com a forma como o público idealiza o casal. " As pessoas vivem um relacionamento de outro planeta. Eu me divirto. Tem suas delícias e dificuldades. A gente não passa o dia inteiro com Diogo cantando no meu ouvido e eu andando de cinta liga pela casa ."

Paolla também relembrou o julgamento que sofreu ao afirmar que não deseja ser mãe. " A gente tinha vergonha de falar (sobre). A sociedade falou o tempo inteiro que a gente tem que ter filhos ou é menos mulher e eu ficava morrendo de vergonha. Chegou um momento que vi que era opção de outras mulheres. Fiquei mais confiante, resolvi assumir que era uma opção que poderia ser válida ."

Segundo a atriz, o fato de não querer filhos não a diminui. " Fiquei 10 anos fazendo uma mesma campanha e disseram que eu não era talvez mulher o suficiente por não querer ser mãe. Eu tenho provado tudo que faço, tudo que me proponho a fazer ."