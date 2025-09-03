O apresentador Raul Gil está internado no Hospital Moriah, em São Paulo, após sentir uma indisposição na noite desta terça-feira (2). A informação foi confirmada por seu filho, Raul Jr., nesta quarta (3). Segundo ele, o veterano da televisão passa por exames de rotina e não apresenta maiores complicações.“Meu pai passou por uma indisposição hoje à noite e foi até o hospital, que fica perto da casa dele, para fazer alguns exames. Ele está sendo atendido pelos médicos, mas está tudo bem, graças a Deus, sem nenhum problema", disse para a Globo.
O filho do apresentador sinalizou que o veterano fez exames. "Sempre que tem alguma indisposição, ele faz exames de sangue. Ele se cuida muito e está sempre atento, fazendo o máximo possível”, explicou Raul Jr.Inicialmente, a assessoria do apresentador havia informado que Raul Gil estaria internado no Hospital Albert Einstein. No entanto, a informação foi corrigida pelo filho, que confirmou o atendimento no Hospital Moriah.
Histórico
Em 2023, Raul Gil já havia sido internado no mesmo hospital para realizar um procedimento cirúrgico na próstata. Na ocasião, o SBT informou que o apresentador passou por uma raspagem de próstata, técnica utilizada para tratar o aumento da glândula, condição que pode obstruir o canal urinário.