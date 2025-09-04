Reprodução: TV Globo Cauã Reymond chora na Ana Maria Braga

Cauã Reymond foi o convidado especial do Mais Você desta quinta-feira (4). Ana Maria Braga preparou um café da manhã especial para receber o intérprete de César, de Vale Tudo. O ator chorou ao relembrar da mãe no programa.

A apresentadora exibiu um depoimento emocionante de Denise Marques, mãe de Cauã, que faleceu em 2019, vítima de um câncer no ovário. As imagens, originalmente veiculadas no Domingão do Faustão, em 2008, mostravam Denise falando com carinho sobre o filho, em um momento de grande felicidade.





Ao ver as cenas da mãe na atração, o artista não conteve as lágrimas e chorou ao relembrar a matriarca. Visivelmente emocionado, Reymond expressou a saudade que sente da mãe.

"Poxa, me quebrou, e tem uma curiosidade, há dois dias eu cheguei no Projac (Estúdios Globo), eu encontrei, uma pessoa me abordou e ela me deu dois porta-retratos com fotos antigas da minha mãe. E, de um amigo, que tava afastado, mas tinha esses registros, aí, vê a mamãe de novo, agora, dá saudade", declarou o famoso.

O pai de Sofia confessou que gostaria que sua mãe pudesse vê-lo atuando em Vale Tudo, um dos principais trabalhos do ator no horário das 21h. O famoso retrata o valor emocional que a trama carrega, já que Denise era fã do folhetim original.

"Eu queria que ela me assistisse agora em Vale Tudo, que foi uma novela que marcou muito ela", disse emocionado.

Cauã Reymond revela bullyng na infância

O contratado da Globo, em uma participação no programa Altas Horas, de Serginho Groisman, em maio, revelou que sofreu bullying na infância por sua mãe ser soropositiva.

Segundo ele, o preconceito também se deu por outras questões, como deficiência física e esquizofrenia, enfrentadas por outros familiares. "Eu sofri muito bullying, minha mãe era HIV positivo, minha avó adotou minha mãe, era mãe solteira e deficiente física. Minha tia, que também foi adotada, era esquizofrênica", começou.

"Eu sofria muito bullying na rua porque meu pai morava em Santa Catarina, então não tinha ali uma figura masculina", continuou.

O artista, no entanto, ressalta que sua infância foi difícil, porém, teve momentos ricos em sua trajetória.

"Eu sei que é difícil quando as pessoas olham para mim hoje, mas eu tive uma infância, muito, muito difícil, muito rica também, que me ajuda a contar histórias" , prosseguiu. "Uma coisa que eu senti em relação ao bullying é que às vezes chegava em casa e eu não tinha ninguém para falar, eu tinha vergonha, minha mãe estava correndo atrás da vida, foi mãe muito nova, então eu não falava para ninguém", finalizou na época.



