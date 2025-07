Reprodução Instagram/ Globoplay Alice Wegmann protagoniza "Rensga Hits!" como Raíssa Medeiros

Alice Wegmann, de 29 anos, emendou a interpretação de Raissa Medeiros, protagonista de "Rensga Hits!", com a preparação para a jornalista Solange Duprat, de "Vale Tudo". Nesta segunda-feira (7), ela conta ao iG Gente a diferença entre os processos criativos dos dois projetos, além de expor um acidente que dificultou uma das cenas do seriado sertanejo.

"A preparação de 'Rensga' e 'Vale Tudo' foi bem diferente. Na novela, a gente [elenco] se encontrou, fez leituras, tivemos interações durante umas duas semanas. Na série, a preparação é praticamente uma coisa inacabável, porque tem toda a questão da voz", explica ela, que canta na trama, cuja terceira temporada estreia nesta quinta (10), no Globoplay.

O nervosismo nas sequências em que a personagem surgia cantando fizeram com que Alice "sintomatizasse" a preocupação nos próprios lábios. Ela alega que ficava com o "beiço suado" durante as filmagens, que ocorriam em meio às altas temperaturas de Goiânia, onde a narrativa é ambientada.

"É muito difícil fazer série musical. É um grande desafio, principalmente para gente que não tem muita experiência em cantar. A primeira temporada inteira eu estou com um beiço suado, porque eu ficava muito nervosa para gravar cenas cantando. Todas às vezes que eu cantava, se não bastasse o calor de Goiânia, eu ainda estava nervosa e ficava com o beiço suado", explica.

Cena mais difícil foi causada por acidente

Questionada pela reportagem do iG Gente, Alice elege a última sequência como a mais complicada. Isso porque ela e outros membros do elenco pararam para ajudar um motorista que estava convulsionando. Logo depois de prestar socorro, eles precisaram gravar cenas cômicas, mas estavam com os ânimos aflorados por conta da situação inesperada.

"O Canelinha tava me levando e aí no meio do caminho, assim, um pouco antes de entrar no túnel, a gente viu um homem acidentado, convulsionando e muito ensanguentado, parado na estrada. O Canelinha viu e falou: 'Alice, a gente pode parar ali para socorrer ele?'. Eu falei: 'Claro'.", recorda.

"A gente virou o carro e socorreu ele ali. Ele estava desacordado, inconsciente, a gente conseguiu fazer ele voltar, ficamos ali mais de meia hora com ele. Enquanto isso, eu chamava ambulância, tentava ligar para mãe dele, foi uma loucura", completa.

"Eu me lembro, cara, de chegar no set e eu tava em estado de choque, porque aquilo aconteceu às 5h da manhã, sem ninguém esperar. Quando cheguei, tive que fazer uma cena de comédia. Você entende o ofício quando você não tá no mood [humor] da daquela cena", conclui.

Quarta temporada é desejo da artista

Ao longo da coletiva de imprensa na qual o iG Gente esteve nesta segunda-feira (7), Wegmann ainda expressou o desejo de reencarnar Raissa Medeiros em uma nova leva de episódios. A quarta temporada dependerá da audiência conquistada pelo projeto, essencialmente neste fim de semana, afirma ela.

"Quero adiantar aqui também, talvez eu seja demitida por isso lá na frente, mas nossa quarta temporada está no forno. Tem que sentar os views nesse final de semana, todo mundo tem que parar para ver. Avisa logo que a terceira temporada está estreando para a gente poder fazer a quarta também, porque a gente está só esperando o 'Green Light' para começar", enfatizou.

"Rensga Hits!" é uma série original da Globoplay, produzida pela Glaz Entretenimento. A terceira temporada foi idealizada por Carolina Alckmin e Denis Nielsen, com roteiro de Renata Corrêa, Bia Crespo, Bruna Paixão, Claudia Sardinha, Lucas Calmon, Marina Luisa Silva, Guilherme Freitas, Otávio Chamorro e Victor Rodrigues. A direção geral está a cargo de Carol Durão, que divide a direção da série com Isabella Gabaglia e Natalia Warth.