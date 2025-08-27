Instagram Jacquin lamenta morte do chef Rafael Brito, do MasterChef, aos 37 anos

O chef Érick Jacquin usou as redes sociais na quarta-feira (27) para lamentar a morte de Rafael Brito, profissional da equipe gastronômica do MasterChef Brasil e do Pesadelo na Cozinha. Rafael tinha 37 anos e faleceu na terça-feira (26), em São Paulo, após complicações de um câncer metastático.

A declaração foi publicada no Instagram de Jacqui. “ Ontem a nós foi embora um amigo nosso, um cozinheiro, nossa família, família da televisão, trabalhou na televisão, MasterChef, equipe de gastronomia do Pesadelo, do MasterChef, um menino maravilhoso, muito jovem, injusto, eu não suporto isso. Eu quero homenagear ele porque ele está muito profissional, um cozinheiro de televisão maravilhoso, um grande futuro ”, disse.

O jurado do MasterChef também deixou uma mensagem de despedida simbólica ao colega. “ O Rafael vai vai vai lá. Vai voar sozinha. Vai acompanhando todo mundo que estará em cima. Um beijo grande .”

Carreira e legado

Rafael atuava nos bastidores de programas gastronômicos da Band e produziu dez temporadas do MasterChef Brasil , além de todas as edições do Pesadelo na Cozinha . Participava da criação de cardápios, montagem de mesas e desenvolvimento de receitas.

Em entrevista concedida em março de 2025 ao Band Receitas , falou sobre a experiência de preparar o suflê exibido no filme Ainda Estou Aqui , dirigido por Walter Salles. “ Tudo é feito milimetricamente. Os pratos que dão certo [na ficção] precisam ter mais viço que daquele servidos em restaurante. Trabalhamos a estética em torno da intenção do prato em cena ”, explicou na ocasião.

O corpo de Rafael foi velado e cremado no Crematório Vila Alpina, em São Paulo, na tarde de quarta-feira (27).