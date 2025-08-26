Reprodução O canal de notícias anunciou novas mudanças na programação

A CNN Brasil vive um momento de reestruturação interna desde a saída de João Camargo do cargo de chairman (presidente do conselho executivo), anunciada no dia 22 de agosto.

Segundo o NaTelinha, a emissora já registrou as primeiras baixas na diretoria: Cris Moreira, vice-presidente de Relações Estratégicas e Negócios, e Acácio Luiz Costa, secretário executivo do conselho, foram desligados.

Acácio, braço direito de João Camargo e considerado um dos executivos mais influentes da empresa, estava na CNN Brasil desde 2022, após passagens pela Band, Estadão e Sistema Globo de Rádio.

Já Cris Moreira havia assumido o cargo em 2024, com a missão de ampliar projetos comerciais e fortalecer a relação com anunciantes. Antes, trabalhou no Grupo Bandeirantes, Editora Abril e Grupo Sol Panamby.

Segundo informações, o clima nos bastidores é de tensão, e a expectativa é de que mais nomes ligados à antiga gestão deixem seus cargos nos próximos dias. Novos executivos devem ser anunciados em breve para compor a diretoria.

Embora a CNN Brasil tenha informado que a saída de João Camargo ocorreu a pedido do próprio executivo, que deseja se dedicar a outros negócios, o NaTelinha aponta que a ruptura entre ele e Rubens Menin, controlador da emissora, não foi amistosa. Um conflito de interesses teria precipitado a decisão.

Demissão de João Camargo

A CNN Brasil anunciou que João Camargo deixarou a presidência do conselho executivo da emissora nesta segunda-feira (25). A decisão partiu do próprio executivo, que comunicou sua saída por meio de um memorando interno enviado aos funcionários, justificando a medida com o desejo de se dedicar integralmente a outros projetos empresariais.

O processo de transição já está em andamento e será conduzido por Nicola Calicchio, ex-CEO da McKinsey na América Latina, em conjunto com o fundador da CNN Brasil, Rubens Menin. A emissora informou que todas as demais lideranças e equipes da empresa seguem inalteradas com a saída de Camargo.

Rubens Menin se pronunciou

“Tenho muita confiança no futuro desse projeto, que seguirá com a próxima liderança do Conselho Executivo. Agradeço ao João Camargo por toda a contribuição na evolução da CNN”, afirmou Rubens Menin.

O vice-presidente Virgílio Abranches, que está na emissora desde o lançamento, permanece na liderança da programação e do jornalismo.