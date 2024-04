Érick Jacquin chega aos 60 anos com amor pela vida: ‘Tenho medo de morrer’ Perto de completar 60 anos de idade em dezembro, Érick Jacquin tem motivos de sobra para comemorar. O ano de 2024 marca três décadas desde que ele se estabeleceu no Brasil e 10 anos no comando do Masterchef Brasil. Em entrevista, o chef de cozinha declara que tem muito amor pela vida, mas possui um […]O post Érick Jacquin chega aos 60 anos com amor pela vida: ‘Tenho medo de morrer’ apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

Érick Jacquin chega aos 60 anos com amor pela vida: ‘Tenho medo de morrer’