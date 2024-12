Foto: Divulgacao Lauana Prado transmitirá show 'Raiz' pelo canal Multishow





Há pouco mais de um ano, quando lançou a sua label na gravação do audiovisual Raiz Goiânia , a cantora Lauana Prado sabia que o projeto tinha um enorme potencial, mas não imaginava que conquistaria o mundo todo com esta festa.

De volta aonde tudo começou, a artista retorna à sua cidade natal, Goiânia (GO), e onde lançou a A festa mais Raiz do Brasil para uma edição no dia 7 de dezembro com transmissão ao vivo no Multishow e no Globoplay , para assinantes Premium , das 20h às 22h30 .





Os últimos ingressos para quem quiser conferir pessoalmente estão disponíveis no site lauanapradoraiz.com.br .

“Ao longo deste ano levamos a festa RAIZ para algumas das principais cidades do Brasil, graças a Deus, com ingressos esgotados! Vamos encerrar essa primeira temporada onde tudo começou, em Goiânia e com uma parceria incrível. É uma honra para mim ter a parceria do Multishow e do Globoplay para conseguir levar essa festa para outros lugares, enquanto ainda não posso chegar pessoalmente. Vai ser inesquecível! Não perca!” , convida Lauana Prado .

Com um repertório formado por dois álbuns icônicos na carreira de Lauana Prado , Raiz ao vivo em São Paulo , que concorreu ao Grammy Latino 2023 como Melhor Álbum de Música Sertaneja e o álbum Raiz Goiânia , que foi TOP 1 no chart de álbuns do Spotify Brasil por algumas semanas e concorreu ao Grammy Latino 2024 na mesma categoria, a cantora apresenta clássicos e sucessos da música sertaneja e popular brasileira.

No setlist também não pode faltar a versão sertaneja de Escrito nas estrelas, que conquistou o Brasil sendo TOP 1 do Spotify Brasil e TOP 30 Spotify Global , foi a música mais tocada no Brasil no primeiro semestre deste ano nas rádios e em todas as plataformas digitais e atualmente concorre ao Prêmio Multishow na categoria Sertanejo do Ano .

Esta não é a única novidade do Raiz em Goiânia: após a festa esgotar todos os ingressos nas edições deste ano, passando por São Paulo, Curitiba, Belo

Horizonte, Londrina e Campinas , Lauana Prado também está lançando o ingresso Raiz VIP Experience , que garante uma experiência exclusiva e limitada

para os fãs, da hospedagem até o último minuto de show.

Para Lauana Prado , esse é o momento ideal para celebrar a música sertaneja e apresentar os clássicos às novas gerações, e Raiz veio no momento certo.

“A festa Raiz oferece um saudosismo aos grandes nomes da música e tem como objetivo manter viva a paixão pelo sertanejo clássico, com interpretações inovadoras, sem perder a originalidade de cada canção” , explica a artista.