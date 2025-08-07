Reprodução GNT Junior Lima no "Saia Justa"

Junior Lima, de 41 anos, cresceu sob os holofotes e um dos comentários mais recorrentes era em relação à sexualidade do artista. Muitas pessoas afirmavam que ele seria gay e justificavam isso pelo jeito do músico, conhecido pelas composições sensíveis e por dançar nos shows.



Durante participação no "Saia Justa", exibido na última quarta-feira (6), ele detalhou a situação. "Existiram muitos boatos em relação à minha sexualidade na minha adolescência", lembrou.





"E isso, para mim, gerou uma série de coisas que, na época, eu não entendia, mas gerou uma insegurança absurda. Por ser um homem, principalmente ali no final dos anos 90, 2000, que era completamente diferente de hoje em dia, da consciência de hoje", pontuou.

"Sempre fui um homem que viveu na arte, que viveu dançando, na música, compondo... É um ambiente extremamente feminino, porque estava o tempo todo com a minha mãe e irmã. Então, eu tive uma sensibilidade muito aflorada, era um homem simpático, preocupado com as mulheres ao meu entorno. E isso se voltava contra mim. Naquela época, principalmente", acrescentou.

Preconceito continua

Para Junior, a questão não ficou no passado. Segundo o irmão de Sandy, hoje em dia, ainda há quem o rotule como um homem gay pela maneira como ele é. Essas especulações impactaram a vida dele, que fez análise com profissional para lidar com essas questões.

"Era um período muito machista. Então o que isso gerava em mim, e era sempre à base de fofoca, reflete em mim até hoje. Imagina. 20 anos de análise e eu tive que peitar muita coisa e ser muito corajoso para continuar sendo quem eu simplesmente era e não negar a minha sensibilidade, a minha empatia que eu sempre tive", afirmou.

"Sempre fui muito preocupado com o próximo. E isso era confundido, sabe? Um cara que se permitia dançar, como assim? E isso me atrapalha até hoje na minha profissão. Tem gente que tem preconceito comigo até hoje", concluiu o cantor e compositor.