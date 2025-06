Instagram Poliana Rocha flagra funcionárias tomando refrigerante e lança desafio

A influenciadora digital Poliana Rocha, de 48 anos, criticou as funcionárias por tomar refrigerante no café da manhã e propôs um desafio de perda de peso com a equipe doméstica. A influenciadora comentou o episódio nesta segunda-feira (16), pelas redes sociais, e disse estar preocupada com a saúde dos colaboradores.

Nos Stories do Instagram, ela apareceu ao lado das funcionárias e explicou a proposta de fazer uma dieta saudável em grupo, com direito a premiação no fim da semana.

“ Gente, eu tô aqui com essas duas e hoje nós lançamos um desafio. O que acontece? As duas estavam tomando Coca-Cola no café da manhã, e eu fiquei muito preocupada com a saúde das duas ”, contou. Na gravação, Poliana parece visivelmente incomodada com o hábito alimentar observado em casa.

A influenciadora revelou que todas passaram por uma pesagem e, durante sete dias, seguirão o mesmo cardápio. “ Tudo que eu comer, elas vão comer ”, afirmou. A ideia é que a mudança de hábitos seja coletiva e orientada, por exemplo.

Segundo Poliana, o desafio terá uma conclusão no sábado, com nova pesagem e anúncio da pessoa que emagrecer mais. “ Quem perdeu mais quilinhos vai ganhar uma surpresinha da patroa, combinado? ”, disse.

de Pedro Gabriel Design de Pedro Gabriel





Presente do Dia dos Namorados

Poliana também recebeu atenção por outro motivo nos últimos dias. Na sexta-feira (13), ela mostrou o presente de Dia dos Namorados que ganhou do cantor Leonardo. A influenciadora posou ao lado de um carro de luxo e agradeceu publicamente o marido.

“ Obrigada, meu amor, não tenho palavras para te agradecer ”, escreveu nos Stories. O veículo é um Toyota SW4, SUV com sete lugares. De acordo com a Tabela Fipe de 2025, o modelo mais básico custa cerca de R$ 368 mil, podendo chegar a R$ 460 mil na versão mais completa.