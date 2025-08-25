Divulgação O ator Marcelo Faria

O ator Marcelo Faria vai estrelar uma nova adaptação teatral de Crime e Castigo, o clássico romance do escritor e filósofo russo Fiódor Dostoiévski (1821-1881), considerado um dos pilares fundadores do movimento do romance psicológico. A montagem contará com direção e adaptação assinadas por Jorge Farjalla, responsável por dirigir obras como o musical Clara Nunes - A Tal Guerreira e a peça Brilho Eterno.

Ainda sem data para chegar aos palcos, a montagem narra a história do jovem estudante Raskólnikov que, vivendo na pobreza em São Petersburgo, comete um crime e passa a lidar com as consequências psicológicas do ato, como a culpa e o desejo de redenção.

O livro tem como foco a teoria estabelecida pelo jovem, que acredita ter o direito de cometer um crime para que assim seja possível romper com a moralidade comum e com a teoria de que a sociedade era dividida entre ricos e pobres porque algumas pessoas nasciam com o dom da superioridade. A história então acompanha sua jornada em busca de redenção e de perdão.

A obra original de Dostoiévski já contou com diversas adaptações para o teatro. A mais recente, Crime e Castigo 11:45 contou com adaptação da atriz e dramaturga Liliane Rovaris, que também estrelou a montagem, que cumpriu temporada até 2022 no Rio de Janeiro.

Com nome consolidado na TV, Faria também tem carreira profícua no teatro. Entre os principais títulos da carreira do ator estão Dona Flor e seus Dois Maridos, Razões para ser Bonita e, mais recentemente, a comédia Duetos, com Patrycia Travassos, e o musical O Cravo e a Rosa, ao lado de Paloma Bernardi.



