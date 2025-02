Reprodução: Instagram Priscilla Alcântara

Priscilla Alcântara utilizou as redes sociais, na última segunda-feira (10), para publicar fotos em um cenário paradisíaco. Após a postagem, algo chamou a atenção dos internautas: o abdômen definido da artista.



Ao som da canção Numa Ilha, de Marina Sena, a vencedora do The Masked Singer aproveitou as paisagens de Paraty, no Rio de Janeiro. "Queremos o treino pra chegar nesse shape!", pediu uma seguidora.

"Ai, irmã, é muito foco, força e fé", respondeu ela. "Tu tem certeza que a pessoa é fitness mesmo quando até o suvaco dela é malhado!", brincou um outro usuário. "Estou malhando pra ficar igual a você", confessou um fã.

"Ela bem plena sabendo que tem um álbum e uma turnê vindo aí pela frente!", teorizou um quarto. "O Rio de Janeiro continua lindo, Mas você continua um espetáculo", aclamou um quinto.