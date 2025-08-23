Reprodução Instagram @luanpereiracantor Luan Pereira

Luan Pereira, de 22 anos, usou as redes sociais neste sábado (23) para se pronunciar sobre a polêmica em que foi envolvido. Desde a sexta-feira (22), o nome do sertanejo está em evidência por um desentendimento físico com Dado Dolabella.



Assista:





O cantor veio a público confirmar a briga, alegando ainda que foi empurrado por Dado. O confronto, segundo o artista, teria sido motivado depois de Dolabella vê-lo dançando com Wanessa Camargo.





"Oi, turma, vou me pronunciar sobre esses bafafás porque tem um monte de gente me ligando, mandando mensagens preocupado, e vou falar o que realmente aconteceu. Porque ninguém colocou a cara falando o que aconteceu, só ficaram sabendo por conta de página de 'fofocaiada' e tal. Tudo começou assim: after da 'Dança dos Famosos'. Todo mundo dança com todo mundo, com o maior respeito do mundo, amizade e tudo mais. Inclusive no after, eu estava acompanhado, e todo mundo viu", disse.

"Como eu já tinha dançado com muita gente, com meus professores, com a galera do meu grupo e tal, eu tinha dançado com a própria Wanessa, que é minha amiga do coração, eu amo ela, e respeito. Toda hora, todo momento, é um costume do elenco dançar nos bastidores... Aí fui lá, peguei, dancei com ela, girei e tal, quando eu me dei conta, Fulano, que eu nem sabia quem era Fulano, nunca tinha ouvido falar na minha vida, não sabia que era ex... Acabou que do nada eu tomei um empurrão", acrescentou.

Após ter sido empurrado, Luan relatou ter caído e disse que todas as pessoas presentes ficaram perplexas com o episódio. "Quando me dei conta, tropecei na lixeira, caí no chão, levantei na maior paz do mundo sem entender o que aconteceu, porque sou muito da paz. Olhei para o lado, estava todo mundo indignado: 'gente, o que aconteceu?' Quem é ele? Minha assessora me pegou e falou: 'é Fulano, ex dela, que inclusive é um psicopata que bate em mulher'.", completou.

"Falei: 'ah, gente, então nem vou me ligar, não. Foi lá, conversou, brigou e veio gritando: 'desculpa'. Querendo me pedir desculpas. Os seguranças não deixaram ele chegar perto de mim e falei: 'cara, briga nunca vai levar ninguém a lugar nenhum'. Inclusive quem parte para a agressão já perde a razão. Eu só peguei o meu grupo, as pessoas que estavam comigo, entrei no carro, e fui embora numa boa. E acordei com esses bafafás, com esses negócios", alegou.

Hematomas

No vídeo em que publicou na web, o sertanejo ainda comentou sobre a repercussão do rosto dele. Quando apareceu nos stories do Instagram neste sábado (23), alguns internautas especularam que o aspecto roxo da face dele seria resultado das supostas agressões vindas de Dado.

Luan, contudo, negou. "O povo falando que estou roxo. É espinha, gente. É a fase dos hormônios à flor da pele, a adolescência. Apesar dos meus 22 anos. E é isso. Deus é mais. Deus livra e não deixa aquele que teme a ele perder a razão e partir para qualquer tipo de agressão", pontuou.

Por fim, ele enfatizou que a briga se restringiu ao empurrão e que não foi agredido por Dolabella. "Não se preocupem que não apanhei, foi só um empurrão. O cara perdeu a razão. E tchau, obrigado. E já não tem um histórico muito agradável da gente falar, né? Então vamos com Jesus Cristo na frente. E a ele toda honra e toda glória", concluiu.