Reprodução/Instagram/@biamiranda Bia Miranda se pronuncia após polêmica

A blogueira Bia Miranda, se manifestou oficialmente sobre o acidente de trânsito ocorrido em São Paulo, após se tornar alvo de uma reportagem do Fantástico nesse domingo (24). Ela se isentou da culpa dos últimos acontecimentos pelos quais, Samuel Santana, o Gato Preto, é investigado, além das supostas agressões contra mulheres que correm em segredo de Justiça. Os dois mantinham um relacionamento há pouco mais de um ano.

A influenciadora, de apenas 22 anos, estava em um Porsche, avaliado em R$ 1,5 milhão, dirigido pelo também influenciador conhecido como Gato Preto, de 21 anos, quando bateram contra um Hyundai HB20. No outro veículo estavam o empresário Edilson Floriano e o filho dele.





O Fantástico revelou imagens anteriores ao acidente. As câmeras registraram o influencer cometendo mais uma infração de trânsito: ele avançou diversos sinais vermelhos e realizou uma ultrapassagem arriscada. Bia afirmou que, após o acidente, encerrou o relacionamento com Samuel.

Em nota assinada por seus advogados, Bia rebateu todas as acusações de agressão, declarou ser vítima de violência doméstica e afirmou estar colaborando com todas as investigações. A defesa ainda destacou que ela está prestando apoio aos ocupantes do veículo atingido.

Confira abaixo a nota na íntegra:

"Os advogados Mayara Rodriguez, Graziella Salti, Marco Antonio Pereira Marques e Felipe Passos, procuradores da influenciadora digital Bia Miranda, vêm, por meio da presente nota, esclarecer os fatos recentemente noticiados.

Inicialmente, quanto ao episódio ocorrido no Rio de Janeiro, em fevereiro deste ano, cumpre destacar que Bia Miranda também figura como vítima, sendo incabível qualquer tentativa de apontá-la como agressora. Esclarecemos que Bia não iniciou qualquer ato violento, tendo apenas reagido a uma agressão injusta sofrida.

Os vídeos exibidos pelo programa Fantástico, na matéria veiculada neste domingo, 24 de agosto de 2025, não retratam, em nenhum momento, a influenciadora agredindo a suposta vítima. O que se observa, unicamente, é um cenário de tumulto. Assim, rechaçamos com veemência as ilações feitas contra Bia Miranda.

No tocante às situações envolvendo violência doméstica, nas quais a influenciadora teria sido vítima de agressões por parte de Gato Preto, ressaltamos que cabe exclusivamente às autoridades competentes a apuração dos fatos e a adoção das medidas cabíveis, garantindo-se seu direito à privacidade e intimidade.

Quanto às declarações fornecidas por um indivíduo que se apresenta como “ex-assessor” de Bia Miranda, informamos que tais alegações são inverídicas, uma vez que essa pessoa jamais exerceu qualquer função ou manteve vínculo profissional com a influenciadora. Portanto, inexiste legitimidade ou veracidade em suas afirmações.

No que se refere à investigação conduzida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, denominada Operação Desfortuna, que apura a suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, esclarecemos que o processo tramita sob segredo de Justiça. A influenciadora está colaborando de forma plena e transparente com as autoridades competentes, e confia que, no decorrer da instrução, restará demonstrada sua completa inocência.

Por fim, em relação ao acidente de trânsito amplamente divulgado nos últimos dias, cumpre registrar que Bia Miranda encontrava-se na condição de passageira no veículo Porsche. A influenciadora manifesta sua solidariedade aos ocupantes do outro automóvel e tem prestado todo o suporte necessário, havendo, inclusive, tratativas em andamento para viabilizar um acordo que minimize os danos sofridos pelo motorista e pelo passageiro.

Reafirmamos nossa plena confiança na apuração técnica e imparcial das autoridades competentes. Todas as questões de natureza jurídica estão sendo conduzidas com seriedade, cautela e total respeito ao devido processo legal."