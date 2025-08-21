Reprodução/Instagram Quem é Gato Preto, influenciador preso após bater Porsche

O influenciador Samuel Sant’anna, de 31 anos, conhecido nas redes sociais como “ Gato Preto ”, foi preso na manhã desta quarta-feira (20) em São Paulo, depois de se envolver em um acidente de carro na Avenida Brigadeiro Faria Lima, Zona Oeste da capital. Segundo testemunhas, o Porsche que ele dirigia teria avançado o sinal vermelho e colidido contra outro veículo antes de atingir um poste. Ele estava acompanhado da namorada, a influenciadora Bia Miranda, de 21 anos.

O influenciador e a imagem de ostentação

Seguido por quase 200 mil pessoas no Instagram, Gato Preto construiu sua popularidade exibindo um estilo de vida marcado por ostentação e humor. Ele costuma aparecer em vídeos cercado de carros de luxo, joias, correntes e maços de dinheiro vivo.

Envolvimento em polêmicas

A trajetória do influenciador tem sido marcada por episódios de repercussão negativa. No início de agosto, ele foi alvo da Operação Desfortuna, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que investiga a promoção ilegal de jogos de azar on-line, incluindo o popular “Jogo do Tigrinho”. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão contra influenciadores digitais, entre eles Gato Preto, Bia Miranda e DJ Buarque.

Na vida pessoal, também acumula controvérsias. O relacionamento com Bia Miranda, neta de Gretchen, é descrito como instável. O casal assumiu o namoro em agosto de 2024, mas passou por idas e vindas, com acusações mútuas de traição e episódios de exposição pública.

Questões de paternidade

Outro ponto que movimentou a vida do influenciador foi a gravidez de Bia Miranda. Ela anunciou a gestação logo após um término com Gato Preto, mas o influenciador inicialmente negou ser o pai, chegando a declarar nas redes que faria um exame de DNA para comprovar a paternidade da filha.