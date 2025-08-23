Reprodução: Instagram/@biamiranda.oficial Bia Miranda

A influenciadora Bia Miranda, de 21 anos, mostrou nesta sexta-feira (22) a queimadura que sofreu no acidente de carro com o influenciador Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto, ocorrido na última quarta-feira (20) em São Paulo. O impacto aconteceu depois que o veículo avançou um sinal vermelho e colidiu com outro automóvel na Avenida Faria Lima.

de Pedro Gabriel Design de Pedro Gabriel

“ Quando eu tive o acidente de carro, o cinto me queimou. Na hora que ele me segurou, o cinto acabou me queimando. Olha isso aqui. Tá ardendo muito e tá muito feio. Enfim, vou andar assim agora. Com o cabelo na frente ”, disse a influenciadora ao mostrar a marca no ombro.

O carro envolvido na batida, uma Porsche 911 Carrera S Cabriolet, avaliada em cerca de R$ 1 milhão, ficou destruído após a colisão. O outro veículo atingido teve um ocupante levado ao hospital para atendimento.

Testemunhas que presenciaram a cena afirmaram que Gato Preto apresentava sinais de embriaguez e chegou a demonstrar comportamento agressivo depois do acidente.

Bia Miranda destacou que a queimadura foi provocada pelo cinto de segurança, que a impediu de sofrer ferimentos mais graves. Apesar da dor, a influenciadora garantiu que não precisou de atendimento hospitalar.