Instagram/@lucianagimenez Luciana Gimenez faz topless em ensaio na Grécia

Luciana Gimenez, 55 anos, publicou neste domingo (24) um ensaio de topless na Grécia, onde passa férias. As imagens foram feitas em Mykonos, na borda de uma piscina com vista para o mar ao pôr do sol. A apresentadora posou de saia branca longa e cabelos soltos, acompanhadas por uma legenda poética no Instagram.





" Mykonos 2025 🇬🇷 | Entre o céu e o mar, eu danço com o vento. A liberdade é o meu melhor vestido, e a força vem de dentro. A cada pôr do sol, renasço. ", escreveu Luciana. A apresentadora costuma visitar a ilha e, nos últimos dias, já havia postado cliques com biquínis coloridos e tatuagens à mostra.

Além das fotos, Luciana voltou a comentar sobre Lucas Jagger, filho de 26 anos do relacionamento com Mick Jagger. O jovem foi alvo de críticas de uma internauta, que escreveu: “ Pode ser famoso, filho de quem é, mas que é um menino estranho, é ”.

Luciana respondeu de forma direta: “ Querida, coloca a foto dos seus parentes… Vai chamar os seus de estranhos… Mal-educada ”.

A apresentadora também compartilhou registros de passeios na ilha, incluindo momentos de lazer em praias e restaurantes locais. Nos comentários, fãs exaltaram a coragem e a beleza da apresentadora.