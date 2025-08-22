Twitter/@brenno__moura Cariúcha é recebida no SBT com música após beijo em filho de Gugu

Cariúcha foi recebida nesta sexta-feira (22) com a música “ Pintinho Amarelinho ” nos bastidores do SBT. A equipe de maquiagem da emissora fez a surpresa dias depois de a apresentadora do Fofocalizando , de 41 anos, trocar beijos com João Augusto Liberato, de 23, filho de Gugu Liberato.

SOCORRO! Cariúcha chega na maquiagem do SBT e é ovacionada com a música: "meu pintinho amarelinho", em ironia ao filho de Gugu, o João Liberato KKKKKKKKKKKKK #FofocalizandoNoSBT #Cariucha pic.twitter.com/RaqpYIAnpP — Brenno (@brenno__moura) August 22, 2025

No vídeo compartilhado nas redes sociais, as maquiadoras cantaram a canção que marcou a carreira de Gugu no público infantil, enquanto Cariúcha entrava na sala sem saber da brincadeira preparada.

A apresentadora se divertiu com a situação. “ Vocês são ridículas ”, disse, entre risos, após ouvir a música. Uma das profissionais ainda brincou: “ Olha o gavião ”.

A letra de “ Pintinho Amarelinho ” foi entoada em coro. O refrão diz: “ Meu pintinho amarelinho/ Cabe aqui na minha mão (na minha mão)/ Quando quer comer bichinhos/ Com seus pézinhos ele cisca o chão/ Ele bate as asas/ Ele faz piu piu/ Mas tem muito medo/ É do gavião ”.

O clima de brincadeira ocorreu após a repercussão do envolvimento da apresentadora com João Augusto. O filho mais velho de Gugu foi flagrado ao lado da artista em vídeos que circularam nas redes sociais.

As imagens foram publicadas por Lucas Guimarães durante a festa de aniversário de João Silva, filho de Fausto Silva. Em uma das gravações, Cariúcha chega a perceber a câmera e pede: “ Para! ”.