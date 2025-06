Instagram Luan Pereira nega surpresa no fim do noivado com Duda Correa por telefone

O cantor sertanejo Luan Pereira, de 21 anos, se manifestou nesta quinta-feira (5) após ser acusado de terminar o noivado com Duda Correa por telefone. O artista usou as redes sociais para negar que a decisão tenha sido repentina e afirmou que tentou salvar a relação por diversas vezes antes do rompimento.

Em uma série de vídeos nos Stories, Luan explicou que o término não foi uma surpresa para Duda. O cantor explica que já havia alertado sobre a possibilidade do fim em conversas anteriores e que a família da jovem também estava ciente da crise no relacionamento.

"A Duda sabe muito bem, a família dela sabe muito bem o que aconteceu. Eu recorri muito a eles, no desespero, chorando muito, pedindo para eles ajudarem ela a se ajudar ", desabafou o sertanejo.

Segundo ele, o casal enfrentava dificuldades há algum tempo e conversas sérias sobre o futuro vinham sendo feitas com frequência. " Tive essa conversa não foi 10, não foi 20 vezes ", disse Luan. " Sentei para ter conversas sérias, chorava, e mostrava o meu lado ."

Cantor afirma que tentou manter relação saudável

Luan contou que se esforçava para atender aos pedidos de Duda.

" Ela sempre me pediu o básico: respeito, fazia tudo, melhorava em tudo, deixava de seguir... Queria deixar quem está do meu lado confortável ", declarou.

Apesar das tentativas, o cantor relatou que as diferenças entre os dois se intensificaram.

“ Da parte dela foi só esfriando, e eu não consegui manter. Pus um final nisso. Deus tá no comando e tem o melhor para todo mundo ”, disse. Ele ainda pediu: “ Não inventem histórias ”.

A estudante de agronomia havia relatado nas redes que foi surpreendida com o término após ser bloqueada pelo cantor. Em resposta, Luan afirmou: " Só passei aqui para dizer a vocês que não houve surpresa nenhuma ".

Ele também negou que a separação tenha sido motivada por uma noite em que Duda dormiu na casa de amigas, como ela sugeriu. " Sempre fiz muita questão que ela se entrosasse com a galera ", rebateu. “ O jeito que ela postou parece que o motivo do término foi esse .”

Para o cantor, a ex-noiva " empurrou quem estava na beira ". " Sempre entreguei muito em detalhes, tentei entregar tudo o que ela reclamava que outras pessoas que passaram na vida dela não foram para ela. Já não vinha recebendo isso há muito tempo ", afirmou.

Luan também relatou o episódio que teria sido a " gota d’água ". " Ela foi na minha cidade, e não foi na minha casa. A gente estava passando por essa crise, queria conversar com ela, e simplesmente ela foi para o lado da minha casa e não foi conversar comigo ."

As publicações foram apagadas do perfil do cantor.

de Pedro Gabriel Design de Pedro Gabriel





O relacionamento começou em agosto de 2024 e o noivado foi anunciado na virada do ano, durante um show de Réveillon em Santa Catarina. Na ocasião, o cantor se ajoelhou diante do público e fez o pedido de casamento.