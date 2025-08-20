Reprodução Instagram Gato Preto e Bia Miranda

Bia Miranda e Samuel Sant'Ana, conhecido como Gato Preto se envolveram em um acidente, nesta quarta-feira (20), após voltarem de uma balada em São Paulo. O casal bateu a Porsche 911 conversível enquanto dirigiam pela avenida Faria Lima, na altura da rua Elvira Ferraz. A colisão deixou o carro de luxo ficou destruído.

Apesar do susto, eles sofreram pequenas escoriações, conforme exibiram em suas redes sociais. Não há informação sobre quem estaria dirigindo o veículo em que os influenciadores estavam.

Em vídeos compartilhado nas redes sociais, é possível observar que o carro ficou destruído. Além disso, o semáforo também foi atingido e quase derrubado.

Gato Preto afirmou nos stories que "perdeu R$1,5 milhão".

Reprodução/Instagram Gato Preto mostra machucado na mão após acidente com Porche





🚨VEJA: Olha como ficou o carro do Senhorzinho atingido na batida do acidente com Gato Preto e Bia Miranda pic.twitter.com/KXMCtmuzjH — FOFOCAS (@Instafofocasofc) August 20, 2025













🚨VEJA: Bia Miranda e Gato Preto sofrem acidente de carro em SP pic.twitter.com/xq4Ku9W6w8— Alfinetei (@ALFINETEI) August 20, 2025











