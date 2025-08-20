Gato Preto e Bia Miranda
Reprodução Instagram
Gato Preto e Bia Miranda

Bia Miranda e Samuel Sant'Ana, conhecido como  Gato Preto se envolveram em um acidente, nesta quarta-feira (20), após voltarem de uma balada em São Paulo. O casal bateu a Porsche 911 conversível enquanto dirigiam pela avenida Faria Lima, na altura da rua Elvira Ferraz. A colisão deixou o carro de luxo ficou destruído.

Apesar do susto, eles sofreram pequenas escoriações, conforme exibiram em suas redes sociais.  Não há informação sobre quem estaria dirigindo o veículo em que os influenciadores estavam. 

Em vídeos compartilhado nas redes sociais, é possível observar que o carro ficou destruído. Além disso, o semáforo também foi atingido e quase derrubado.

Gato Preto afirmou nos stories que "perdeu R$1,5 milhão".

undefined
Reprodução/Instagram

Gato Preto mostra machucado na mão após acidente com Porche








    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2025-08-20/bia-miranda-e-gato-preto-batem-porsche-apos-balada-em-sp.html

    Mais Recentes

      Comentários

      Clique aqui e deixe seu comentário!