Bia Miranda e Samuel Sant'Ana, conhecido como Gato Preto se envolveram em um acidente, nesta quarta-feira (20), após voltarem de uma balada em São Paulo. O casal bateu a Porsche 911 conversível enquanto dirigiam pela avenida Faria Lima, na altura da rua Elvira Ferraz. A colisão deixou o carro de luxo ficou destruído.
Apesar do susto, eles sofreram pequenas escoriações, conforme exibiram em suas redes sociais. Não há informação sobre quem estaria dirigindo o veículo em que os influenciadores estavam.
Em vídeos compartilhado nas redes sociais, é possível observar que o carro ficou destruído. Além disso, o semáforo também foi atingido e quase derrubado.
Gato Preto afirmou nos stories que "perdeu R$1,5 milhão".