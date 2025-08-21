Reprodução/X Bia Miranda e Gato Preto batem Porsche após balada em SP

O Porsche de R$ 1,5 milhão que se envolveu em um acidente na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, havia sido quitado apenas um dia antes, segundo a influenciadora Bia Miranda.

Ela e o namorado, o influenciador Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, estavam no veículo no momento da colisão, na manhã de quarta-feira (20).

O carro, um 911 Carrera SC conversível de 2019, avançou o sinal vermelho em alta velocidade e bateu contra um Hyundai HB20 antes de atingir um poste de semáforo. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido.

Nas redes sociais, o influenciador minimizou a perda : “Bati minha Porsche. Perdi R$ 1 milhão e meio e está suave. Vamos para outra”. Já Bia disse que, apesar do susto, pretende arcar com os custos do carro atingido: “Quero pedir desculpas para o senhorzinho e o filho dele. Mesmo se ele estiver errado, a gente não vai deixar no prejuízo”.

Ela ainda comentou sobre as dificuldades recentes do casal: “Esse mês está pesado. O Instagram dele foi derrubado, o carro que ele acabou de quitar deu PT, ele foi preso. Muita coisa acontecendo”, desabafou.