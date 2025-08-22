Reprodução/TikTok Padre viraliza e ganha apelido de “gato”

Um vigário da igreja St. Edward the Confessor, em Londres, se tornou sensação na internet após publicar um vídeo convidando fiéis a visitarem a paróquia. Com mais de 1,5 milhão de visualizações, o conteúdo rendeu ao padre Jordan o apelido de “ padre gato ” e gerou reações bem-humoradas entre internautas.

No vídeo, o religioso se apresenta como o novo líder espiritual da comunidade e faz um convite direto aos fiéis: “Mesmo se você não tenha vindo há um tempo, amaríamos te ver novamente” , disse Jordan, sorrindo para a câmera.

O carisma do vigário, combinado à sua barba e olhos azuis, rapidamente chamou a atenção dos usuários do TikTok.

Nos comentários, o público misturou humor, admiração e ousadia. Entre as mensagens mais compartilhadas, internautas perguntavam de maneira bem-humorada sobre “limpezas espirituais em domicílio” ou brincavam com a confissão: “ Você me faz querer pecar e depois me confessar” .

Outros foram ainda mais irreverentes: “Olá, Vigário, você faz casamentos? Tipo… como noivo?” ou “Eu sou muçulmana, mas Jesus Cristo!”.

Jordan também protagonizou vídeos mostrando detalhes pessoais, como seu terço e a aliança de casamento, que não passaram despercebidos pelos seguidores. Ele é casado e pai de dois filhos, e aproveitou a repercussão para interagir com o público, respondendo comentários e comentando sobre a viralização de forma bem-humorada.

“Li todos os comentários. Até minha mãe viu, ela ficou muito orgulhosa” , disse o vigário.

Ele completou brincando: “ Alguns de vocês acham que eu sabia o que estava fazendo. Me pegaram. Fiquei em frente a uma bela igreja, com minhas vestes de padre, e soltei alguns dos meus olhares mais charmosos. Praticamente indecente” , disse, piscando para a câmera.