Reprodução: Band Bella Campos rebate Leo Dias

Bella Campos se pronunciou na última quarta-feira (20/8), após um imbróglio com a equipe de Leo Dias. A atriz, que interpreta Maria de Fátima em Vale Tudo, foi recentemente acusada de arrogância após se recusar a conceder uma entrevista à equipe do jornalista da Band. Ao ser abordada, a atriz da TV Globo disse estar atrasada e respondeu de forma monossilábica para a repórter.

Reprodução: Instagram/Bella Campos Bella Campos se pronuncia após polêmica





"Não compactuo e não compactuarei com esse tipo de conduta. Podem tentar me pintar como arrogante quantas vezes quiserem. Sei que estou do lado certo e quem realmente me acompanha sabe que tenho uma troca muito direta com o meu público, sempre!" , afirmou.

Na mesma publicação, a atriz também abordou a questão da "exposição invasiva":

"Muitas vezes, acusa-se esse tipo de jornalismo de ultrapassar os limites éticos ao divulgar detalhes íntimos da vida de artistas sem consentimento" , disse ela, ao referir-se a um episódio em que Leo Dias expôs a também atriz Klara Castanho.

Cauã Reymond x Bella Campos

No início de Vale Tudo, surgiu uma forte polêmica em que o ator Cauã Reymond e a atriz Bella Campos estariam se desentendendo nos bastidores do remake.

Segundo a "Veja", eles teriam tido uma briga nos estacionamentos dos Estúdios Globo. O motivo desta rusga seriam reclamações do veterano sobre a atuação da jovem.

Foi alegado também que Bella Campos registrou reclamações formais sobre Cauã, alegando que ele "era debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista".

Cauã Reymond chegou a se pronunciar sobre as especulações de desentendimentos entre ele e Bella Campos nos bastidores de "Vale Tudo", atual narrativa das nove da Rede Globo. Bella Campos não comentou a suposta polêmica publicamente até então.

O artista negou uma briga com a colega de profissão durante as filmagens da novela. "Não tem confusão nenhuma, estamos trabalhando. Ontem foi um dia maravilhoso de gravação. E hoje vai ser também. Graças a Deus está tudo bem”, disse ele ao portal Leo Dias . O galã ainda afirmou que passava antitranspirante após boatos de mau cheiro: "eu passo, eu passo, eu passo" , disse.