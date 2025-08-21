Reprodução Record TV Grande Otelo Filho

Carlos Sebastião Prata, de 70 anos, conhecido popularmente como Grande Otelo Filho, morreu na madrugada de quarta-feira (20). Quando faleceu, ele estava na Unidade de Pronto Atendimento de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O ator era filho de Grande Otelo, considerado como um dos maiores intérpretes de comédia da história do Brasil. O artista vinha lidando com problemas cardíacos.





Nascido em 13 de agosto de 1955, ele se destacou no cinema nacional. Carlos Sebastião Prata ficou um tempo longe das artes cênicas. Após a morte do patriarca, em 1993, enfrentou questões com dependência química.

Ele ficou seis meses internado e retomou a carreira depois da recuperação. Nos últimos anos, foi contratado pela Record TV para compor o elenco de uma das tramas bíblicas do canal do bispo Edir Macedo.

Trata-se de "Gênesis". A obra, exibida em 2021, retratava alguns dos acontecimentos narrados na Bíblica, como a criação de Adão e Eva, o dilúvio, a Torre de Babel, entre outros episódios mostrados no best-seller religioso.

Sepultamento

O corpo do ator será sepultado no Cemitério do Catumbi, na Zona Norte do Rio, na tarde desta quinta-feira (21). O presidente do SATED/RJ (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Rio de Janeiro), Hugo Gross, auxiliou no pagamento das despesas fúnebres ao arrecadar fundos.

