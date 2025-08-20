Band Enquete: quem do top 4 você quer ver na final do MasterChef?

O MasterChef Brasil 2025 definiu na noite desta terça-feira (19) os quatro finalistas que seguem na disputa pelo troféu da temporada. Guilherme, de São Paulo, e Leonela, da Bahia, foram eliminados após prova de confeitaria que exigiu preparo de um entremet francês. A saída dos dois abre caminho para Glória, Felipe B, Daniela e Rodrigo, que agora compõem o top 4.

de Pedro Gabriel Design de Pedro Gabriel





O programa, exibido na Band, contou com a participação especial de Elisa Fernandes e Dayse Paparoto, campeãs de edições anteriores. Elas lideraram as equipes no primeiro desafio da noite, que consistia em preparar um menu completo para 15 críticos gastronômicos.

Eliminação dupla define o top 4 do MasterChef

A equipe de Glória, Felipe B e Daniela venceu a primeira prova e garantiu vaga no mezanino. Já Rodrigo, Guilherme e Leonela foram para a prova eliminatória. O desafio contou com avaliação do chef convidado Diego Lozano, confeiteiro e um dos jurados do MasterChef Confeitaria.

Com dificuldades técnicas na execução da sobremesa, Guilherme e Leonela foram eliminados. O estudante de 19 anos se emocionou com as palavras da jurada Helena Rizzo. " Foi muito f*da ouvir a Helena falar bem de mim e me lembrar que sou muito novo. Por mais que eu me cobre muito, ainda tem muito chão pela frente ", disse.

O ex-participante contou que pretende seguir carreira na gastronomia. " Acho muito provável que eu siga na gastronomia, faça faculdade na área e viaje o mundo pesquisando, estagiando em restaurantes. É algo que eu amo muito, faz parte de mim ", afirmou.

Leonela também fez balanço positivo da participação. " Em muitas ocasiões, ter uma personalidade forte me fechou portas. Ter chegado tão longe sendo fiel a quem eu sou é muito importante, porque reafirma que eu posso fazer muito mais com isso que eu tenho ", declarou.