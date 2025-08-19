Reprodução Instagram @akimberllya @brunabiancardi - 19.8.2025 Amanda Kimberlly e Bruna Biancardi

Amanda Kimberlly, mãe de Helena, a terceira filha de Neymar Jr., usou as redes sociais nesta terça-feira (19) para esclarecer o desentendimento com Bruna Biancardi. A atual companheira do jogador de futebol afirmou que apagou uma foto da enteada após um pedido feito por Amanda.

Kimberlly, contudo, negou a versão apresentada por Biancardi. A influenciadora publicou capturas de tela de uma conversa com a mãe de Mavie e Mel, enfatizando que queria ser avisada nas próximas vezes em que os registros fossem ser publicados.







Todavia, nas imagens mostradas do bate-papo online, ela não solicita a exclusão de nenhuma foto. "Sei que é um assunto delicado, mas necessário. Em momento algum pedi que apagassem a foto da minha filha com a irmã. O que sempre peço é ser comunicada antes de qualquer publicação - por respeito e para que eu possa me preparar para os comentários que, infelizmente, muitas vezes são cruéis", disse Amanda.

"Jamais proibiria a família paterna de compartilhar momentos especiais; apenas acredito que a comunicação evita mal-entendidos e garante uma convivência mais saudável. E, para que minhas palavras não sejam distorcidas, tenho prints de tudo o que já disse sobre o assunto", acrescentou.

Em uma das mensagens trocadas com Bruna, Amanda diz: “Oi, Bruna, tudo bem? Vi que, novamente, você postou a minha filha sem me perguntar. Quero que, da próxima vez, me comunique. Estou preservando a imagem da Helena perante os ataques que ela vem sofrendo e cuidando da exposição dela nas redes sociais. Entendo que ela é irmã de suas filhas, mas pode me chamar para combinarmos se tudo bem expor a minha. Como mãe, estou cuidando da imagem dela".



"Não tenho dúvidas do carinho que você tem pela Helena. Mas, como mãe e responsável legal pela guarda dela, preciso cuidar da exposição. Uma simples foto sempre pode ser distorcida e tratada de forma injusta e cruel. Nunca te proibi, nem estou te proibindo de postar fotos da minha filha, só quero ser comunicada", escreve em outro trecho.

Nas mensagens que enviou para Bruna, Amanda ainda salientou que não estava proibindo a madrasta de publicar fotos de Helena, porém admitiu que gostaria de ser acionada antes disso acontecer. "Sei que fazem de coração, mas uma foto que carrega tanto amor pode ser usada pelas pessoas para transformar em desprezo e ódio. Por isso, eu mesma estou pensando duas vezes antes de postar a minha própria filha nas minhas redes", pontuou.

"Sempre que sou questionada sobre o convívio da Helena com vocês, deixo claro que, sempre que é possível, todos estão juntos — e nem sempre isso é postado em rede social. O importante é o momento vivido, e não o que é publicado", garantiu.

Confira os prints publicados por Amanda:





O lado de Biancardi

Bruna Biancardi não se pronunciou sobre o caso após as exposições feitas por Amanda Kimberlly. Nos stories do Instagram, ela publicou um vídeo sendo maquiada, porém, não fez nenhuma citação sobre a polêmica protagonizada com a ex de Neymar.