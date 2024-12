Reprodução Filha de Neymar vai parar no hospital e modelo Amanda Kimberlly desabafa: "Sem chão"

A modelo Amanda Kimberlly compartilhou nesta quarta-feira (11) uma imagem em que mostra a filha, Helena, recebendo tratamento no hospital. A pequena de cinco meses é fruto de um breve relacionamento entre a influenciadora e o jogador de futebol Neymar Jr.

Através do Instagram, Amanda desabafou sobre os desafios de ver a herdeira doente. "O lado mais difícil da maternidade, para mim", escreveu. Na imagem, Helena está com um acesso venoso no dedão do pé.

"Ver ela assim, me deixa sem chão. Mas é inexplicável a força que temos para aguentar os desafios e ser o porto seguro para eles", acrescentou a modelo. Na sequência, ela tranquilizou os fãs: "Fiquei mais quietinha por estes dias. Tutu já está melhor, graças a Deus".

No dia 5 de dezembro, Helena completou cinco meses e teve a data celebrada com uma festinha intimista de decoração natalina. No Instagram, a modelo compartilhou os detalhes da comemoração, como a decoração, mesa de doces, bolo e brinquedos, todos em tons de vermelho, verde e branco.

