Reprodução Instagram - 22.6.2025 Neymar se derrete por Helena

Neymar Jr., de 33 anos, não conseguiu fingir costume ao ver Helena, a filha número 3, trajada com um modelito caipira. O atleta do Santos usou as redes sociais no último sábado (21) para compartilhar um clique da bebê de 11 meses, que ele teve com Amanda Kimberlly.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 230 milhões de seguidores, ele publicou um registro da caçula, que vestia um vestido xadrez cor-de-rosa.





Helena ainda surgiu com um clássico penteado das festividades juninas A criança estava com os cabelos presos com presilhas de fita, simulando duas maria-chiquinhas.

"Princesinha linda", declarou o pai, visivelmente encantado, na legenda da postagem, feita nos stories da rede social de Mark Zuckerberg. Helena mora com a mãe, Amanda, em São Paulo, mas é vista com o patriarca frequentemente.

Desde que retornou ao Brasil, Neymar costuma se hospedar em Mangaratiba, no Rio de Janeiro; ou em Santos. Além de Helena, ele é pai de Davi Lucca, da antiga relação com Carol Dantas; e de Mavie, do atual relacionamento com Bruna Biancardi.

O jogador e a namorada, inclusive, estão à espera de mais um bebê. Eles revelaram que é uma menina e que se chamará Mel.