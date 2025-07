Reprodução Instagram @brunabiancardi Bruna Biancardi com Mel

Bruna Biancardi, de 31 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (8) para contar aos fãs que ela e a filha, a recém-nascida Mel, ganharam alta hospitalar. Mãe e filha deixaram o Hospital São Luiz Star, no Itaim Bibi.



Elas estavam internadas desde sábado (5), data em que a quarta filha de Neymar Jr. nasceu. Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 13 milhões de seguidores, ela ainda agradeceu o apoio dos fãs.

"Já estamos em casa coma nova integrante da família! Obrigada pelas mensagens lindas (não estou conseguindo responder). Maviezinha está tirando uma soneca", escreveu a atual companheira do jogador.

Neymar Jr. e Bruna Biancardi já são pais de Mavie, de um aninho. Desde que retornou ao Brasil para jogar no Santos, o atleta costuma se dividir entre dois municípios: Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e Santos, no litoral paulista.

Relembre

Para anunciar o nascimento da caçula, o casal publicou um texto em conjunto, que recebeu várias declarações de celebridades. "Nossa Mel chegou, pra completar e adoçar ainda mais as nossas vidas! Seja bem-vinda, filha. Que Deus abençoe a sua vida e te livre de todo o mal! Estamos ansiosos pra viver esse novo capítulo com você. Te amamos", diz a publicação.

Outros filhos

Além de Mel e Mavie, Neymar Jr. é pai de outras duas crianças. O primogênito, Davi Lucca, é da antiga relação com Carol Dantas. Já Helena é filha número 3 do atleta, com Amanda Kimberlly.