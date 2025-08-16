Reprodução/Instagram Amigos de Preta Gil tiveram boatos de rusgas

Carolina Dieckmmann e Gominho tiveram um encontro para lá de emocionante na madrugada deste sábado (16). Os dois compareceram à festa de Bruna Marquezine, que completou 30 anos e comemorou o aniversário na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro.

Apesar de a famosa ter proibido o uso de celulares na festa, um vídeo que circulou nas redes sociais mostrou ambos os amigos, próximos de Preta Gil (1974-2025), se abraçando demoradamente. Os dois haviam enfrentado boatos de uma possível briga após a morte da cantora, no dia 20 de julho, e negaram qualquer desentendimento.





O famoso, que morou com Preta durante seu tratamento contra o câncer, se manifestou no dia da morte de sua grande amiga, em conversa com Ana Maria Braga. Ele negou qualquer briga com Carolina Dieckmmann e com a família Gil.

"Eu tentando desvencilhar minha cabeça da loucura, tentando seguir a vida... Eu tuitei que estava procurando apartamento para sair da casa dela" , contou o ex-Fazenda.

"Eu estava procurando apartamento para sair da casa dela, e as pessoas começaram a cogitar um monte de coisa muito chata: que eu tinha brigado com a família, que eu tinha brigado com a Carol [Carolina Dieckmann]... E não era isso, Ana. Eu só estava vivendo aquilo com ela há dois anos. Eu precisava sair dali, não fazia bem" , disse.

Carolina Dieckmann, que esteve ao lado de Preta em seus últimos dias em Nova York, onde a cantora buscava um tratamento experimental, postou uma declaração de amizade e amor a Gominho, pedindo para as pessoas pararem de criar conflitos.

Festa de Bruna Marquezine

Bruna Marquezine comemorou seus 30 anos, rodeada de amigos e familiares. A festa contou com shows de Thiaguinho e Zeca Pagodinho, o evento contou com 200 convidados, além de um forte esquema de segurança e decorações luxuosas - incluindo até uma escultura de gelo.

Os pagodeiros animaram a noite, que dispôs de muita comida e bebida. O bolo escolhido pela aniversariante continha cinco andares. Segundo a revista Quem, o cardápio foi refinado, mas incluiu opções mais simples - os pratos preferidos de Bruna.

Convidados como Xuxa Meneghel, Angélica, Luciano Huck e Anitta marcaram presença na festa da atriz. Eles faziam parte de uma lista privilegiada de convidados que não precisaram passar pelo check-in exigido no Espaço Cultural da Marinha, na Praça XV.