Reprodução Gilberto Gil presta homenagem a Drão em aniversário e relembra história

Gilberto Gil, de 83 anos, homenageou Sandra Gadelha, a Drão, nesta sexta-feira (15), data de aniversário dela. Drão foi casada com Gil entre 1969 e 1980 e é mãe de Pedro Gil, Preta Gil e Maria Gil.

A homenagem foi publicada no Instagram do artista, que compartilhou fotos de diferentes fases da vida ao lado da aniversariante e dos filhos. “ Hoje é dia de desejar um feliz aniversário para Drão, mãe de Pedro, Preta e Maria. Aquele abraço com muito carinho, Drão Gadelha ”, escreveu Gil.

Pedro nasceu em 1970, em Londres, durante o exílio do músico na ditadura militar, e morreu em 1990 em um acidente de carro no Rio. Preta faleceu em 20 de julho deste ano, aos 50 anos, após dois anos de tratamento contra um câncer de intestino. Maria tem 49 anos.

Memórias e relatos próximos

O apresentador Gominho, amigo de longa data de Preta, contou que viveu com Drão durante um período em que a cantora estava nos Estados Unidos para um tratamento experimental. Ele relembrou conversas marcadas por apreensão. “ Ela me falou duas vezes: ‘Será que eu vou enterrar mais um filho?’. Eu ficava calado com ela. Mas ela está bem, não está medicada, está firme... O Gil também está bem ”, disse.

Gominho relatou que evitou contato nos primeiros dias após voltar de Nova York. “ Quando voltei e senti que ela não ia voltar, fiquei uma semana sem conseguir ver a Drão. Pensei: ‘Como vou encarar essa mulher? Ela vai me perguntar sobre a filha. O que eu vou falar? ’”, afirmou.

Antes de Drão, Gil foi casado com Belina de Aguiar, mãe de Nara Gil, de 59 anos, e Marília Gil, de 58 anos.

Do atual casamento com Flora Gil, o cantor tem três filhos: Bem Gil, de 40 anos, Bela Gil, de 37 anos, e José Gil, de 33 anos.