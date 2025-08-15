Reprodução: GNT Renata Sorrah e Cláudia Abreu falam sobre encontro com Al Pacino

Cláudia Abreu e Renata Sorrah relembraram uma história de quando viajaram para Nova York para assistir a peças de teatro. O episódio das duas chamou atenção nas ruas, por conta de uma tietagem que não deu certo com Al Pacino.

"A gente viajou por outro motivo, mas vi que o Al Pacino estava fazendo uma leitura de Salomé, no Brooklyn, e sou louca por ele. Sempre pensava que tinha que haver uma peça para vê-lo pessoalmente. Compramos os ingressos e fomos" , contou Cacau.

"Já no Galeão, ela treinava tudo que falaria para o Al Pacino: 'I love you', 'I am a brazilian actress'. Ela foi preparada, ensaiada", disse Sorrah.

"Atazanei tanto a Renata... Durante toda a viagem eu fazia várias entonações, apaixonada. Uma mais entregue, uma mais contida, e ela me dirigia o tempo inteiro" , frisou Cláudia.

"Fui de gorro rosa-choque, tudo pensado para ele me ver na plateia, mas quase apanhei do segurança. Quando vi o Al Pacino sair do teatro, desci da escadinha para tirar uma foto. O segurança quase me bateu! Fiquei muito humilhada, não sabia o que dizer, perdi o rebolado. Acabou a graça para mim. Travei, tinha tomado um esporro, fiquei nervosa" , relembrou Cláudia.

Renata Sorrah contou que o ator notou a empolgação de Cláudia Abreu.

"Ele falou com algumas pessoas, olhou para a Cacau... Ela devia estar emanando paixão, loucura, amor, sexo, tudo! 'I want to marry you!' (risos). Ele recebeu aquilo e veio direto para ela, chegou perto e falou: 'What do you want?'. Ele repetiu duas vezes. Estava um silêncio absoluto. Foi impressionante" , disse.

"O melhor foi a Renata, o resto da viagem, repetindo: 'What do you want?'. Eu estava humilhada, tinha tomado um esporro, fiquei nervosa. Essa coisa do ator muito famoso, que você vê desde criança, a vida inteira, na sua formação... Aquela pessoa está na sua vida desde sempre" , contou Cláudia, sobre o bloqueio na hora.

Mesmo com toda a confusão, Sorrah ainda rasgou a calça que tinha pedido emprestada para Xuxa Lopes, após cair na saída do metrô de Nova York. O episódio foi ao ar em 5 de agosto, pelo GNT.