Marília Gabriela, de 77 anos, surpreendeu os fãs na última quarta-feira (14), quando usou as redes sociais para anunciar que estava cancelando o espetáculo "A Última Entrevista de Marília Gabriela", estrelado por ela e pelo filho, Theodoro Cochrane, de 46.



A jornalista, apresentadora e atriz está seguindo uma recomendação da equipe médica que a acompanha. Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de um milhão de seguidores, ela ainda revelou ter sido diagnosticada com pneumonia em um vídeo.





"Pois é, minha gente, o inverno chegou, não quer ir embora e está derrubando uma galera. Inclusive, a gente, na semana passada, já não conseguiu fazer, e esta semana, nos dias 15, 16 e 17, vamos ter que cancelar a peça. Pegou nós, né?", disse Theodoro.



Em seguida, Marília explicou o atual quadro de saúde. A comunicadora tranquilizou os fãs, ressaltando que estava se tratando com apoio profissional e ainda fez um apelo para que os espectadores não desistam da peça e retornem quando ela tiver liberação médica.

"Pegou a mim, particularmente, com uma pneumonia. Mas estou me cuidando, acabo de voltar do médico, estou me tratando para voltar o mais rápido possível. Amo fazer essa peça, amo vocês. Não desistam, por favor. Na volta, quero vocês lá", detalhou ela.

Reembolso ou reagendamento

A produtora do espetáculo também emitiu um comunicado no qual abordava o estorno de pagamentos ou um remanejamento para uma nova data da peça.

"Notícia meio chata… mas o amor é grande e não seremos derrubados! 'A última entrevista' vai longe ainda. Prezados clientes, infelizmente teremos que cancelar as sessões dos dias 15, 16 e 17/08 de 'A Última Entrevista de Marília Gabriela' por recomendação médica", inicia.

"A Sympla fará a devolução dos valores para os clientes que compraram para as datas mencionadas acima. Caso haja interesse em assistir nas datas futuras, pedimos que entrem em contato no e-mail [email protected]. Não havendo o retorno até o dia 18/08, iremos efetuar o estorno das compras", acrescenta o comunicado.